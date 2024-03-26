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Malatya’da feci kaza: Yayanın bacağı koptu

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Malatya’da gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Paşaköşkü’nde ciple çarpışan otomobil savrularak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. İstinat duvarı ile araç arasına sıkışan şahsın bacağı koptu.

Malatya’da feci kaza: Yayanın bacağı koptu mask
Malatya’da feci kaza: Yayanın bacağı koptu
Malatya’da feci kaza: Yayanın bacağı koptu
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Malatya’da gece saatlerinde feci bir kaza yaşandı. Paşaköşkü’nde ciple çarpışan otomobil savrularak kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. İstinat duvarı ile araç arasına sıkışan şahsın bacağı koptu.

Malatya’da feci kaza: Yayanın bacağı koptu


Kaza, 23.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre İsmet Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan M. H. idaresindeki 30 AAG 400 plakalı cip ile K.A. yönetimindeki 44 NN 002 plakalı otomobil çarpıştı.

Malatya’da feci kaza: Yayanın bacağı koptu

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil kaldırımda yürüyen ismi öğrenilmeyen yayaya çarparak istinat duvarı arasına sıkıştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, bacağının koptuğu belirlenen şahıs ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da feci kaza: Yayanın bacağı koptu

Kaynak: İhlas Haber Ajansıka
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26 Mar 2024 - 00:21 Malatya- Asayiş

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