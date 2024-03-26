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Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı

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Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatını yapan ve birçok başarıya imza atan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 100. çapraz nakil ameliyatı da gerçekleştirildi.

Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı mask
Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı
Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı
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Dünyanın ilk 6'lı çapraz karaciğer nakli ameliyatını yapan ve birçok başarıya imza atan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 100. çapraz nakil ameliyatı da gerçekleştirildi.

Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı

Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü, 2'li, 3'lü, 4'lü ve 5'li çapraz karaciğer nakilleri ile birlikte dünyada ilk 6'lı çapraz karaciğer naklini de iki defa yaptı. Enstitü, şimdi başka bir gururu daha Malatya’ya yaşattı.

Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı

“100. ÇAPRAZ NAKİL AMELİYAT SERİSİNE ULAŞMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü'nde Genel Cerrahi Profesörü Volkan İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

“Bugün tamamladığımız 4’lü çapraz karaciğer nakli ile toplamda 100. çapraz nakil ameliyat serisine ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Uyumsuzluk umutsuzluk değildir”

ifadelerini aktardı. Bu paylaşımı Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da paylaştı. Bu gelişmeye yüzlerce tebrik geldi.

Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı

MALATYA’NIN GURURUNA ERDOĞAN’DAN ÖDÜL!

Malatya’nın 4’lü 5’li ve son olarak 6’lı çapraz karaciğer nakli konusunda öncü olan ve dünya çapında cerrah olarak tanınan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakil Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, cerrahi alanında yaptığı başarılarından dolayı İbn-i Sina Hizmet ödülüne layık görülmüştü. Ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan takdim etmişti.

Malatya’nın gururu 100. çapraz nakile neşter attı

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26 Mar 2024 - 00:30 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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