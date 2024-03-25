Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Son Dakika! Emeklilerin Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan net tarih verdi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı haberindeydi. İlk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. İşte ayrıntılar:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19692973/son-dakika-emeklilerin-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-bakan-net-tarih-verdi



Güneş patlamaları depremleri tetikler mi? Merak ediliyordu uzmanlar cevapladı

Son zamanlarda gerçekleşmesi beklenen Güneş patlamaları birçok insanı tedirgin ederken ‘Güneş patlamaları depremleri tetikler mi?’ sorusu ise insanlar tarafından merak konusu oldu. Uzmanlar son derece normal ve doğal olan bu olayın, ani bir enerji patlaması olduğunu ve depremleri tetiklemeyeceğini bildirildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19693170/gunes-patlamalari-depremleri-tetikler-mi-merak-ediliyordu-uzmanlar-cevapladi



Üreticilerin elleri yüreklerinde Alan bazlı destek istiyorlar

Kayısı ağaçlarının zirai don riskiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, bu konuda üreticilerin bir şey yapamayacağını ifade etti. Üreticilerin küresel ısınma nedeniyle her yıl çeşitli afetlere maruz kaldıklarını hatırlatan ve bundan dolayı da ciddi kayıplar yaşadıklarını belirten Kılıç, “Biz Tarım ve Orman Bakanlığımızdan alan veya havza bazlı destek talep ediyoruz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19693757/ureticilerin-elleri-yureklerinde-alan-bazli-destek-istiyorlar



Malatya’da çölyak hastası olmak çok zor

Malatya’da çölyak hastalarının glütensiz ürünlere ulaşamadığını dile getiren Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, özelikle Ramazan ayında daha da zorluk çektiklerini ifade etti. Tüm market ve belediye büfelerinde çölyak hastalarına yönelik glütensiz ürünler satılmasını isteyen Karslıoğlu, “Çölyak hastası olmak zaten zor ama Malatya’da çölyak hastası olmak daha da zor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19693884/malatyada-colyak-hastasi-olmak-cok-zor



Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 25 Mart 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19695564/son-depremler-nerede-ve-kac-siddetinde-oldu



İnşaat Mühendisi sağlam yapıların püf noktalarını anlattı Zarar gören kolonlar güçlendirilebilir mi?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen depremlerin ardından hasar alan ve güçlendirilmesi için onay alınan yapılarda durum nasıl ilerliyor? Hangi güçlendirme detaylarına dikkat etmek gerekiyor? Depremde zarar gören kolonlar güçlendiriliyor mu, onarılıyor mu? İnşaat Mühendisi Mansur Kaplan, Malatya’da güçlendirme yapılan binaların temelinden başlayan çalışma aşamalarının detaylarını anlattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19699486/insaat-muhendisi-saglam-yapilarin-puf-noktalarini-anlatti-zarar-goren-kolonlar-guclendirilebilir-mi



Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen depremlerin ardından hasar alan ve güçlendirilmesi için onay alınan yapılarda durum nasıl ilerliyor? Hangi güçlendirme detaylarına dikkat etmek gerekiyor? Depremde zarar gören kolonlar güçlendiriliyor mu, onarılıyor mu? İnşaat Mühendisi Mansur Kaplan, Malatya’da güçlendirme yapılan binaların temelinden başlayan çalışma aşamalarının detaylarını anlattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19699808/malatyada-ekonominin-can-suyu-toki-olabilir-mi