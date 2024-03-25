Yağmur damlası orucu bozar mı?

Ramazan ayında tutulan oruçlarla birlikte akıllarda bazı sorular da oluşuyor. Bunlardan biri ise oruçlu iken yağmur suyunun yanlışlıkla ağza girmesi ve yutulmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı yönündeki soruyu temsil ediyor.
Yağmur suyunun orucu bozup bozmayacağına yönelik bazı ifadeler şöyle:
“Boğaza kaçan yağmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak orucu bozar, kazayı gerektirir, keffareti gerektirmez.”
“Ağız içerisine giren yağmur damlası veya abdest alırken boğaza su kaçması, yanlışlıkla da olsa, orucu bozar ve kaza gerektirir.” (Diyanet)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.