- Yaşam

Yağmur damlası orucu bozar mı?

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Ramazan ayında tutulan oruçlarla birlikte akıllarda bazı sorular da oluşuyor. Bunlardan biri ise oruçlu iken yağmur suyunun yanlışlıkla ağza girmesi ve yutulmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı yönündeki soruyu temsil ediyor.

Yağmur damlası orucu bozar mı? mask
Yağmur damlası orucu bozar mı?
Yağmur damlası orucu bozar mı?
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Ramazan ayında tutulan oruçlarla birlikte akıllarda bazı sorular da oluşuyor. Bunlardan biri ise oruçlu iken yağmur suyunun yanlışlıkla ağza girmesi ve yutulmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı yönündeki soruyu temsil ediyor.

Yağmur damlası orucu bozar mı?

Yağmur suyunun orucu bozup bozmayacağına yönelik bazı ifadeler şöyle:

Yağmur damlası orucu bozar mı?

“Boğaza kaçan yağmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak orucu bozar, kazayı gerektirir, keffareti gerektirmez.”

Yağmur damlası orucu bozar mı?

“Ağız içerisine giren yağmur damlası veya abdest alırken boğaza su kaçması, yanlışlıkla da olsa, orucu bozar ve kaza gerektirir.” (Diyanet)

Yağmur damlası orucu bozar mı?
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25 Mar 2024 - 23:19 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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