Yağmur damlası orucu bozar mı?

Ramazan ayında tutulan oruçlarla birlikte akıllarda bazı sorular da oluşuyor. Bunlardan biri ise oruçlu iken yağmur suyunun yanlışlıkla ağza girmesi ve yutulmasıyla orucun bozulup bozulmayacağı yönündeki soruyu temsil ediyor.

Yağmur suyunun orucu bozup bozmayacağına yönelik bazı ifadeler şöyle:

“Boğaza kaçan yağmur, kar veya doluyu istemeyerek yutmak orucu bozar, kazayı gerektirir, keffareti gerektirmez.”

“Ağız içerisine giren yağmur damlası veya abdest alırken boğaza su kaçması, yanlışlıkla da olsa, orucu bozar ve kaza gerektirir.” (Diyanet)