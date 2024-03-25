Ramazan ne zaman bitecek? 25 Mart 2024 Ramazan’ın kaçıncı günü?

11 ayın sultanı Ramazan ayının ne zaman biteceği merak edilirken, bayramın ilk günü de araştırılıyor. Peki, bugün Ramazan’ın kaçıncı günü, bayram hangi gün, oruç ne zaman bitiyor? İşte tüm merak edilen soruların cevabı…

2024 Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü başladı. İlk sahur, 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece gerçekleştirildi.

BUGÜN RAMAZAN’IN KAÇINCI GÜNÜ

25 Mart 2024 itibariyle Ramazan ayının 15’inci günü idrak edildi ve 16’ncı gün için sahur vakti bekleniyor. Bu yıl Ramazan ayı 30 gün sürecek. Yani orucun yarısı bitmiş bulunuyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK? BAYRAM HANGİ GÜN?

Ramazan ayının son günü olan arefe günü Nisan ayının 9. gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı ise 10 Nisan'da başlayacak ve Nisan ayının 10-11-12. günlerinde idrak edilecek.

MALATYA İMSAKİYE

16 26 Mart Salı 04:52 06:14 12:37 16:07 18:51 20:08

17 27 Mart Çarşamba 04:50 06:12 12:37 16:07 18:52 20:09

18 28 Mart Perşembe 04:48 06:11 12:37 16:08 18:53 20:10

19 29 Mart Cuma 04:46 06:09 12:37 16:08 18:54 20:11

20 30 Mart Cumartesi 04:45 06:08 12:36 16:08 18:55 20:12

21 31 Mart Pazar 04:43 06:06 12:36 16:09 18:56 20:14

22 1 Nisan Pazartesi 04:41 06:05 12:36 16:09 18:57 20:15

23 2 Nisan Salı 04:39 06:03 12:35 16:09 18:58 20:16

24 3 Nisan Çarşamba 04:38 06:02 12:35 16:10 18:59 20:17

25 4 Nisan Perşembe 04:36 06:00 12:35 16:10 18:59 20:18

26 5 Nisan Cuma 04:34 05:58 12:34 16:10 19:00 20:19

27 6 Nisan Cumartesi 04:32 05:57 12:34 16:10 19:01 20:20

28 7 Nisan Pazar 04:31 05:55 12:34 16:11 19:02 20:21

29 8 Nisan Pazartesi 04:29 05:54 12:34 16:11 19:03 20:23

30 9 Nisan Salı 04:27 05:53 12:33 16:11 19:04 20:24