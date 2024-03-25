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Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu 30 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Kaza, Karlıova Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti mask
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu 30 yaşındaki bir adam hayatını kaybetti. Kaza, Karlıova Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi.

Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Mehmet K. (30) isimli adam, yolun karşısına geçmeye çalışırken Karayolları'na ait bir kamyon tarafından çarpıldı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Mehmet K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# bingöl, Karlıova, kamyon, kaza, vefat

25 Mar 2024 - 23:07 - Gündem

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