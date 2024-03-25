Arazi anlaşmazlığı kavgası davası yeniden görülüyor: 2 ölüm, çoklu yaralanma olayı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin ölümüne neden olan davada, istinaftan dönme sonrası mahkeme tekrar başladı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde güvenlik sebebiyle görülen duruşmada tutuklu sanıklar A.B., C.B. ve N.B. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Daha önce verilen karara göre, A.B. ve N.B.'ye "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası, C.B.'ye ise aynı suçtan 25 yıl hapis cezası verilmişti. Ayrıca sanıklar, "basit yaralama", "hakaret", "ruhsatsız ateşli silah ile mermilerini satın alma taşıma veya bulundurma", "suç delillerini yok etme, gizleme" suçlarından toplam 138 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardı.

İstinaftan dönen davada, sanıklar tekrar ifadelerini verdiklerini ve beraatlerini istediklerini belirttiler. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi ve keşif yapılması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 13 Ocak 2019'da Haliliye ilçesine bağlı Kanatlı Mahallesi'nde gerçekleşti. Arazi anlaşmazlığı sebebiyle Kubat ve Bugenç aileleri arasında çıkan kavgada silah, taş ve sopalar kullanıldı. Jandarma müdahalesiyle sonlanan kavgada, 8 kişi yaralandı. Ancak, ağır yaralanan Muzaffer Kubat ve Mehmet Kubat hayatını kaybetti. Astsubay R.A. da olay sırasında elinden yaralandı. Jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı