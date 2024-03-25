Ölümlü kavga: Yargılama devam ediyor

Kayseri'nin Sarız ilçesinde yaşanan ve bir kişinin öldüğü olayla ilgili sanıkların yargılanması devam ediyor. Duruşma, Kayseri Adalet Sarayı 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti.

Tutuklu sanıklar A.Ö. ve H.E. ile tutuksuz sanıklar H.E. ve M.B. ile müşteki sanık O.A.'nın katıldığı duruşmada, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ederken, tutuklu sanıklar H.E. ve A.Ö. ise beraatlerini istediler. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi ve A.Ö., M.A., O.A, M.B. ve H.E. arasında bilinmeyen bir sebep yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada, A.Ö., O.A., M.B. ve H.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendiği olay yerinde, diğer yaralananlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaya karışan H.E., A.Ö. ve M.B.'yi gözaltına aldı. A.Ö. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden M.A.’nın cesedi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.

Polis, olaydan sonra kaçan ikinci şüpheli H.E'yi yakalamak için geniş çapta bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı