Suruç'ta korkunç kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen kazada, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazanın kamera kayıtlarına da yansıdığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Şanlıurfa - Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesine bağlı Yolboyu kırsal Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. İddialara göre, kontrolü kaybeden Hasan Doğan (40) yönetimindeki 46 EK 282 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kasım H.'nin kullandığı 63 ZP 918 plakalı beton mikserine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil parçalara ayrılırken, devrilen beton mikseri ise karşı yönden gelen Osman Y.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, beton mikseri sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Ancak, otomobil sürücüsü Hasan Doğan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazaya ait korkunç anlar, olay yerinin yakınındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin beton mikserine çarpması ve devrilen mikserin kayarak, duramayan bir başka otomobile çarpması görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı