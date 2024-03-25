Yağış sonucu meydana gelen göçüklerde 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Bitlis ve ilçelerinde geçtiğimiz hafta boyunca devam eden yoğun yağışlar, bölgede önemli sorunlara yol açtı. Birçok köy yolu ulaşıma kapandı ve yaşamı olumsuz etkiledi.

Bu doğal afetin etkileri arasında 8 konut ve 6 ahırda meydana gelen göçükler de yer alıyor. Göçükler sonucunda maalesef 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

18 Mart'tan bu yana devam eden yoğun yağışlar, Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadelesi ekiplerini harekete geçirdi. Kapalı köy yolları ekipler tarafından açılarak ulaşımın sağlanması için çaba sarf edildi.

Ancak, göçüklerinmeydana gelmesi üzerine Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal etti ve detaylı incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından risk altındaki konutlar ve ahırlar tespit edilerek boşaltıldı. Bu önlemlerle, olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amaçlandı.

Yoğun yağışlar nedeniyle etkilenen bölgelerdeki vatandaşların güvenliği için ilgili kurumlar sürekli olarak takipte ve gereken yardımı sağlamak için çalışmalarına devam ediyorlar. Bu tür doğal afetlerle mücadelede hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek, can kayıplarını minimize etmek için kritik öneme sahiptir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı