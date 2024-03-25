25 Mar 2024 - 22:25- Gündem G:

Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?

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Asrın Felaketi olarak literatüre geçen depremlerin ardından hasar alan ve güçlendirilmesi için onay alınan yapılarda durum nasıl ilerliyor? Hangi güçlendirme detaylarına dikkat etmek gerekiyor? Depremde zarar gören kolonlar güçlendiriliyor mu, onarılıyor mu? İnşaat Mühendisi Mansur Kaplan, Malatya’da güçlendirme yapılan binaların temelinden başlayan çalışma aşamalarının detaylarını anlattı.

Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi? mask
Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?
Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?
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Asrın Felaketi olarak literatüre geçen depremlerin ardından hasar alan ve güçlendirilmesi için onay alınan yapılarda durum nasıl ilerliyor? Hangi güçlendirme detaylarına dikkat etmek gerekiyor? Depremde zarar gören kolonlar güçlendiriliyor mu, onarılıyor mu? İnşaat Mühendisi Mansur Kaplan, Malatya’da güçlendirme yapılan binaların temelinden başlayan çalışma aşamalarının detaylarını anlattı.

Malatya’da TOKİ binaları yükselirken ve çarşıda çalışmalar devam ederken şehrin ekonomisi adına bazı sıkıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Bu konuyu Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu şöyle anlattı:

“TOKİ firmaları rezerv alanları için bütün ürünlerini dışarıdan getiriyor. Yani inşaat ürünleri, beton hariç, Malatya dışından getiriliyor. Dolayısıyla şehrin ekonomisine, şehirdeki esnafa, inşaatçıya, malzemeciye hiçbir katkısı yok.”

Bülbüloğlu, bazı tavsiyelerde de bulundu.
Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, müteahhitlerin yaşadığı mağduriyeti anlattı.

Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?

“MESLEK ŞU ANDA TAMAMEN DURMUŞ DURUMDA”

Malatya’da sektörün yara aldığını ifade eden MİMDER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu,

“Malatya’daki müteahhit camiası ve müteahhitlik mesleği 1,5 yıldır çok ciddi bir yara aldı. Yıkım rakamlarına ve depremde vefat eden sayısına baktığımız zaman bu şiddetteki depremlerde Malatya diğer illere nazaran çok başarılı bir grafik sergiledi. Çünkü 2010 yılı yapı denetim sisteminde yeni teknoloji ve hazır beton sistemiyle yapılan binalarımızda vefat eden kişi sayısı sadece bir kişi. Bu binaların hiçbiri deprem anında yıkılmadı ve içindeki vatandaşları sağ salim, burnu kanamadan dışarıya çıkardı. Sadece 3 bina yıkıldı. Yani yıkılan bina sayısı yüzde bire bile denk gelmiyor. Fakat deprem, hem yönetmeliğin çok üzerinde gerçekleşen bir deprem hem de yerel yönetimlerin yanlış imar planları uygulanmaları, yanlış zeminlerde, yanlış kat uygulamalarının faturası maalesef müteahhitlere kesildi ve 1,5 yıldır meslektaşlarımız bir çivi dahi çakmıyorlar. Meslek şu anda tamamen durmuş durumda”

sözlerine yer verdi.

Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?

“YERİNDE DÖNÜŞÜM ÖNEMLİYDİ AMA…”

“Yerinde dönüşüm kampanyası hem sektörün hareketlenmesi noktasında hem de vatandaşlar için çok önemliydi” diyen Başkan Bülbüloğlu,

“Maalesef şu anda vatandaşların da yerinde dönüşüme gücü ve imkanı yetmediği için orada da müteahhitler bir çalışma yapamadılar ve şimdi herkes şapkasını önüne almış düşünüyor, çalışamıyor. Meslektaşlarımız bu anlamda iş yapmıyor”

sözlerini aktardı.

Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?

“TOKİ FİRMALARI REZERV ALANLARI İÇİN BÜTÜN ÜRÜNLERİNİ DIŞARIDAN GETİRİYOR”

Bülbüloğlu,

“TOKİ firmaları rezerv alanları için bütün ürünlerini dışarıdan getiriyor. Yani inşaat ürünleri, beton hariç, Malatya dışından getiriliyor. Dolayısıyla şehrin ekonomisine, şehirdeki esnafa, inşaatçıya, malzemeciye hiçbir katkısı yok. Burada sadece müteahhitler etkilenmiyor, bir Malatya bu durumdan etkileniyor. Ama buradaki müteahhit firmalarımız, yerel firmalarımız çalıştığı zaman şehirdeki hareketliliğin nasıl olacağını daha önceki yıllarda tecrübe ettik”

diye konuştu.

Malatya’da ekonominin can suyu TOKİ olabilir mi?

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25 Mar 2024 - 22:25 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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