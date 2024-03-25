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Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı

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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen kaya ve toprak kayması sonucunda ulaşıma kapanan yol, tekrar açıldı.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı mask
Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen kaya ve toprak kayması sonucunda ulaşıma kapanan yol, tekrar açıldı.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı

Yağışların etkisiyle ziyaret yolunda meydana gelen kaya ve toprak kayması, kaya parçalarının yola düşmesiyle ulaşımın engellenmesine sebep olmuştu.

Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı

İlçe Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolun tekrar açılması için çalışmalara başladılar. Bugün Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

"Ziyaret yolunda yapılan yol açma çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açılmıştır"

denildi.

Bu açıklama ile birlikte, Eğil ilçesindeki kapanan yolun, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldığı duyuruldu. Yolun tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşımın normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# diyarbakır, Eğil, Yağış, Heyelan, Ulaşım, Yol, Trafik, heyealan

25 Mar 2024 - 22:22 - Asayiş

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