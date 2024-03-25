Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yol açıldı

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde, son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle meydana gelen kaya ve toprak kayması sonucunda ulaşıma kapanan yol, tekrar açıldı.
Yağışların etkisiyle ziyaret yolunda meydana gelen kaya ve toprak kayması, kaya parçalarının yola düşmesiyle ulaşımın engellenmesine sebep olmuştu.
İlçe Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yolun tekrar açılması için çalışmalara başladılar. Bugün Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ziyaret yolunda yapılan yol açma çalışmaları tamamlanarak yol trafiğe açılmıştır"
denildi.
Bu açıklama ile birlikte, Eğil ilçesindeki kapanan yolun, belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldığı duyuruldu. Yolun tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte, bölgedeki ulaşımın normale döndüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.