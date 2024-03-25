Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı

Elazığ Valiliği, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçük sonucu 2 işçinin yaralandığına dair bir açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayın 25 Mart 2024 tarihinde saat 14.50'de gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesinde 25 Mart 2024 tarihinde saat 14.50’de meydana gelen olayda göçük altında kalan iki işçi yapılan müdahaleler neticesinde kurtarılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır."

Valilik tarafından yapılan açıklama, göçük altında kalan işçilerin kurtarıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtirken, tedavilerinin devam ettiği vurgulandı. Olayın ardından işçilerin sağlık durumlarını kontrol etmek için hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı