- Asayiş

Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ Valiliği, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçük sonucu 2 işçinin yaralandığına dair bir açıklama yaptı.

Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı mask
Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı
Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ Valiliği, Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesi'nde meydana gelen göçük sonucu 2 işçinin yaralandığına dair bir açıklama yaptı.

Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı

Valilik tarafından yapılan açıklamada, olayın 25 Mart 2024 tarihinde saat 14.50'de gerçekleştiği belirtildi.

Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren Denson Maden İşletmesinde 25 Mart 2024 tarihinde saat 14.50’de meydana gelen olayda göçük altında kalan iki işçi yapılan müdahaleler neticesinde kurtarılmıştır. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır."
Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı

Valilik tarafından yapılan açıklama, göçük altında kalan işçilerin kurtarıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtirken, tedavilerinin devam ettiği vurgulandı. Olayın ardından işçilerin sağlık durumlarını kontrol etmek için hastanelere sevk edildiği bilgisi verildi.

Palu'daki maden ocağı göçüğünde 2 işçi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Elazığ Valiliği, Palu, Kayaönü köyü, Denson Maden İşletmesi, Göçük, İşçi, yaralı, maden ocağı göçüğü

25 Mar 2024 - 22:18 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL