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Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti mask
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Fernando Santos’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın saat 16.00’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Beşiktaş, Başakşehir maçı hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Mar 2024 - 22:13 - Spor

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