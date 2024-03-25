- Gündem

Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini Van ve Hakkari'ye bağlayan önemli ulaşım güzergahı olan Yüksekova-Van karayolu, Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı mask
Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini Van ve Hakkari'ye bağlayan önemli ulaşım güzergahı olan Yüksekova-Van karayolu, Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Toprak ve kaya parçalarının yolda düşmesi sonucu yaşanan heyelan, yolun kapanmasına ve uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.

Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye yönlendirildi. Heyelan sonrası yolda temizlik çalışmaları ve araçların güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla harekete geçen ekipler, taş parçalarını temizlemek için çalışmalara başladılar.

Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Heyelan riskinin devam ettiği bölgede, Karayolları ekipleri sürücülere ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Olay yerinde gerekli önlemlerin alınması ve temizlik çalışmalarının titizlikle yürütülmesiyle, yolun en kısa sürede tekrar trafiğe açılması için çaba harcanıyor.

Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hakkâri, Yüksekova, Van, Ulaşım, Yüksekova-Van karayolu, Yeni Köprü mevki, Heyelan

25 Mar 2024 - 22:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL