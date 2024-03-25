Yüksekova-Van karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesini Van ve Hakkari'ye bağlayan önemli ulaşım güzergahı olan Yüksekova-Van karayolu, Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Toprak ve kaya parçalarının yolda düşmesi sonucu yaşanan heyelan, yolun kapanmasına ve uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu.
Çevredeki sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgeye yönlendirildi. Heyelan sonrası yolda temizlik çalışmaları ve araçların güvenli bir şekilde geçişini sağlamak amacıyla harekete geçen ekipler, taş parçalarını temizlemek için çalışmalara başladılar.
Heyelan riskinin devam ettiği bölgede, Karayolları ekipleri sürücülere ve vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Olay yerinde gerekli önlemlerin alınması ve temizlik çalışmalarının titizlikle yürütülmesiyle, yolun en kısa sürede tekrar trafiğe açılması için çaba harcanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.