Depremin zararını gören esnafa devlet desteği: Sutaşı çarşısı açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören esnaflar için devlet tarafından desteklenen prefabrik iş yerleri faaliyete geçiyor.

Depremin vurduğu kentte birçok bina ve iş yeri zarar görmüştü. Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğiyle Sutaşı Mahallesi'nde 'Sutaşı Çarşısı' adıyla prefabrik iş yerleri kuruldu. Bu çarşıda toplam 39 prefabrik iş yeri bulunuyor ve esnaflar burada işlerini sürdürerek depremin etkilerini atlatmaya çalışacaklar.

Çarşıdaki iş yeri sahiplerinden Cihan Kuzu, konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

"Samandağ Kaymakamlığı ve Hatay Valiliğinin koordinasyonuyla küçük işletmeleri tekrar canlandırmak için Sutaşı Çarşısı açıldı. Çarşıdaki işletmelerin çoğu deprem nedeniyle ağır hasar almış veya tamamen yıkılmıştı. Burada işlerimizi yaparak hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Samandağ Kaymakamı'na minnettarız."

Depremde iş yeri zarar gören diğer bir esnaf Semir Ateş ise şu ifadeleri kullandı:

"Depremde iş yerim tamamen yıkıldı. Ancak Samandağ Kaymakamı ve Hatay Valisi'nin desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda mesleğime devam ediyorum. Çarşıda farklı iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin bulunması, hem esnafı destekliyor hem de halka hizmet sunuyor. Bu sebeple herkesi çarşıyı ziyaret etmeye davet ediyorum. Kaymakamımıza ve valimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı