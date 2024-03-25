Karısının eski eşi ve kardeşleri tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, Serhan Y. (45) isimli bir kişi eşiyle birlikte yürürken karısının eski eşi Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. tarafından saldırıya uğradı.

Serhan Y., iddiaya göre bu saldırıda darp edilip bıçaklandı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Serhan Y., ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganların Mahsuni K. ve kardeşleri İbrahim K. ile Bilal K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı