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Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor mask
Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor

Bugün Belek'te gerçekleştirilen antrenmanla birlikte takım, milli ara dönemindeki çalışmalarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Antalya Belek'te kamp yaparak hazırlıklarını yoğun bir şekilde devam ettiriyorlar.

Galatasaray, Hatayspor maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor

Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve daha sonra iki gruba ayrılarak 8'e 2 pas çalışmalarıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk'un yönetimindeki idman, topa sahip olma ve ikiye iki oyun çalışmalarının ardından dört takımlı turnuva ile son buldu.

Galatasaray, yarın saat 17.15'te yapılacak olan idmanla Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. Takımın, maç öncesi son antrenmanını gerçekleştireceği belirtiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Mar 2024 - 21:59 - Spor

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