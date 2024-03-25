İnşaat Mühendisi sağlam yapıların püf noktalarını anlattı Zarar gören kolonlar güçlendirilebilir mi?

Asrın Felaketi olarak tabir edilen 6 Şubat depremlerinde Malatya’da can kayıpları ve yıkımlar meydana geldi. Aynı zamanda bazı evler hasar aldı. Kimi insanlar Malatya’yı terk etti kimisi kalıp evine sahip çıktı. Deprem sonrası orta hasarlı evlerine güçlendirme yaptırmak isteyen vatandaşlar yetkililerden onay alarak onarım çalışmalarına başladı.
İnşaat Mühendisi Mansur Kaplan, Malatya’da güçlendirme yapılan binaların temelinden başlayan çalışma aşamalarının detaylarına yer verdi. İnşaat Mühendisi Kaplan, açılan deliklerde temele inen ankrajların belli ölçüleri olduğunu ifade ederek,
“Genelde bodrum katında temele inen ankrajlar 60 veya 70 santim içeri giriyor. Ondan sonra demir uzunluğundan kalan fazlalık dışarıda kalıyor”
ifadelerini kullandı.
“ÇAPRAZ ŞEKİLDE ATILAN ÇİROZ ANKRAJ DİKMEYİ TUTUYOR”
İnşaat Mühendisi Mansur Kaplan, çiroz (telin) perde demirlerin sıklığına ve geçiriliş şekline değinerek,
“Dikme demirlerin ilk 4 sırasında sıklaştırma var. Ondan sonra 15 santimetre yapılmış. Bunun dışında baştaki filizler hariç, araya gelen bölümlere çiroz atılması lazım. Ama her çiroz atıldığında demiri boğuyorsunuz ve betonun yerleşmesini engelliyorsunuz. Çünkü bu gördüğünüz mevcut ankraj bir nevi dikme demir görevi görüyor. Bundan dolayı perde uç başlığında çok ankraj yaparsanız da iyi değil, az ankraj yaparsanız da iyi değil. Çirozlar şaşırtmalı şekilde atıldı. Yan şekilde atılsaydı sadece teli tutacaktı. Çapraz şekilde atıldığı için çiroz dikmeyi tutuyor. Noktasına attığınız zaman da ekstradan dikkat etmemiz gereken şey revize, dikme ve erteyi tutması gerekiyor. Bu üçünden birini atladığınız takdirde çirozun hiçbir anlamı yok”
sözlerine yer verdi.
“HİÇBİR MEVCUT DONATA ZARAR VERMEK İSTENMEZ”
Alt ve üst ankrajın (sabitleme) demirinin farklı şekilde atıldığını söyleyen İnşaat Mühendisi Kaplan,
“Bölgesinde aşırı fazla aşırı etkilerinden dolayı biz mevcut ankrajı şaşırtmalı atamıyoruz. İki durum yapmam gerekiyor. Ya böyle yapacağız ya mevcut donata zarar verip şaşırtmalı atacağız. Siz de biliyorsunuz ki hiçbir mevcut donata zarar vermek istemez. Bundan dolayı alt tarafa şaşırtmalı atıyoruz, üst tarafa mevcut donata zarar vermemek için çok hafif es şeklinde veriliyor. Buraya zaten metre çektiğimiz zaman hiçbirinin düz olmadığının farkına varırsınız. Oradan baktığın zaman düz gözüküyor. Buradan baktığın zaman çok hafif es verildiği görünüyor. Çünkü buranın projesini çizen kişi kirişlerin alt kısmında donatı az kullanmış, üst kısmında donatı az kullandığı için bölgedeki çekmeyi rahatlıkla veremiyoruz”
şeklinde konuştu.
“TEMELE İNEN ANKRAJLAR 60 VEYA 70 SANTİM”
İnşaat Mühendisi Kaplan, temele inen ankrajların belli ölçümlerle yapıldığını şu şekilde belirtti:
“Buradaki baştaki delik sayı adınız ikinci delik sayısı sizin çapınız. Genelde bodrum katında temele inen ankrajlar 60 veya 70 santim içeri giriyor. Ondan sonra demir uzunluğundan kalanı dışarıda kalıyor. Bodrum katından daha sonra genelde demir çapına göre bu içeri girme uzunluğu azalıyor. 20’lik demirde 30-35, 25’lik demirde 25, 16’lık demirde daha az giriliyor. Genelde iki şekilde olur. Ya bu geçiş dediğimiz olay, yani kişi komple delip aşağı geçme olayı ya da sadece rot olayı vardır.”
EKİM OLAYINDA TEMİZLİK ÖNEMLİ
Demirleri ekme olayında temizliğin dikkate alınması gerektiği söyleyen İnşaat Mühendisi Kaplan,
“Boy geçiş olayı 2000 yılı ve öncesi yapılarda kullanılır. Çünkü oradaki donat korozyona uğramıştır. Mevcut donatın artık fazla işlevi olmadığı için boy geçiş eski demirle yeni demirin daha iyi kaynaşmasını veya daha iyi kuvvetlenmesini sağlar. Ama sıfır yapılarda veya yeni yapılarda girişi hem mevcut donata hem mevcut geçişe zarar vermemesi için sadece belli uzunlukta içeri girilir. Ve belli bir uzunluktan içeri girdikten sonra ekim olayı yapılır. Ekim olayında da dikkat etmeniz gereken şey temizliğinin çok çok iyi yapılmasıdır. Fırça içine sokulur. İçine sokulmasının nedeni yan tarafa yapışan tozları kendini alta doğru atması. Daha sonra kompresör dediğimiz hava üfleyen makineyle içeri hava basılır. Bunun amacı deliğin yan taraflarına yapışan tozdan arındırılması, ilacın demirle ve mevcut geçişle daha iyi mukavemetini sağlamasıdır. Ondan dolayı temizlik iyi yapılır”
sözlerine yer verdi.
AMACI GÜÇLENDİRMEK DEĞİL ONARIM
Depremde zarar gören kolonların yapılmasının güçlendirme değil onarım olduğunu söyleyen Kaplan,
“Karbonhidrali bodrum ve zemin katında 1 metre veya 8 metre yüksekliğinde yapıyoruz. Bunun amacı mevcut korozyona uğramış demirler olsun nemlenmeden kaynaklı demirlerin veya mevcut takımın zarar görmüş olsun; bu zararı minimuma indirmek için güçlendirmeden ziyade tadilat, onarım gibi düşünebilirsiniz. Bunun amacı mevcut güçlenmeden ziyade onarım gibi düşünebilirsiniz. Bunlar zayıf olacak. Deprem perdeden kaçıp bu kolonlara gelecek”
dedi.
“ÇATLAK DERİNLEŞTİKÇE PAKER ARALIĞI DÜŞER”
Son olarak bodrum penceresinde çatlakların giderilmesi için kullanılan paker sayısını belirten İnşaat Mühendisi Kaplan,
“Kolonlarda da minimum 3 adet paker gerekiyor. Çünkü bizim kolonlar yüzde 100 taşıyıcıdır. Kirişimiz yüzde 50 taşıyıcıdır. Bu bodrum perdede de çatlak gördüğünüz yer çok derin değilse gördüğünüz 8 santimde bir engeller. Bildiğiniz ilaç çatlak içinde kalmaz, hapseder. Epoksi selüloz çimento esaslıdır. Halka doğru kesildikten sonra alçı sıvası yapılıyor. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Çatlak eğer çok derindeyse, kılcal bir çatlaksa paker 40 santimde bir atılır. Ama çatlak derinleştikçe paker aralığı düşer. 10, 20, 30 şeklindedir. Bunun tabanca tarzında ucu çatlak yere takılıyor. İlacı bastıkça ilaç çatlakları kapatıyor. Buradan sıçradığı takdirde bunun altındaki çatlaklar kapanmış anlamına geliyor. Tekrar pompaya basıyoruz, ilaç yukarı kadar geliyorsa demek ki çatlaklar kapanmış anlamına geliyor. Bunu kademe kademe sürekli yapıyor”
sözleriyle cümlelerini noktaladı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.