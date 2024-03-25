25 Mar 2024 - 21:32 - Gündem

İnşaat Mühendisi sağlam yapıların püf noktalarını anlattı Zarar gören kolonlar güçlendirilebilir mi?

Asrın Felaketi olarak literatüre geçen depremlerin ardından hasar alan ve güçlendirilmesi için onay alınan yapılarda durum nasıl ilerliyor? Hangi güçlendirme detaylarına dikkat etmek gerekiyor? Depremde zarar gören kolonlar güçlendiriliyor mu, onarılıyor mu? İnşaat Mühendisi Mansur Kaplan, Malatya’da güçlendirme yapılan binaların temelinden başlayan çalışma aşamalarının detaylarını anlattı.