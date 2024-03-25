Birkaç ay içinde 31 bin üye Malatya’nın okuma gururu

Türkiye’nin önemli kütüphanelerinden biri olma özelliğini taşıyan Malatya 100.Yıl İl Halk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla Ekim 2023’te hizmete açıldı.

GÜNLÜK 2 BİN ZİYARETÇİ

4 Ekim 2023 tarihinde hizmete açılan Malatya 100'üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi 31 bin üyeye sahip. 8 bin 150 metrekare kapalı alana sahip kütüphaneye günlük yaklaşık 2 bin ziyaretçi geliyor. Bünyesinde barındırdığı 75 binin üzerinde kitapla bölgenin en zengin kütüphaneleri arasında yer alan Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde her yaştan bölüm ve alanlar bulunuyor.

KÜTÜPHANE SESSİZ KALABALIKLARLA DOLU

Dijital kitap arama motorları ile kitap bulmanın kolay olduğu salonlarda sessiz kalabalıklar görmek mümkün. Salonların hınca hınç dolduğu kütüphanede oyun ve aktivite salonları ile birlikte, bilim ve ahşap atölyeleri de ziyaretçiler tarafından ilgi duyuyor. İçerisinde kent arşivini de barındıran kütüphanenin 0-3 yaş bebek kütüphanesi, 4-6 yaş okul öncesi kütüphanesi ve 6-14 yaş çocuk kütüphanesi bölümleri de hem veliler hem de öğrenciler tarafından oldukça ilgi görüyor.

60'ıncı 'Kütüphane Haftası' dolayısı ile Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi üyelerinden oluşan topluluk hafta boyunca bir dizi etkinlik ve çalışma yürütecek.

KÜTÜPHANENİN ÖZELLİKLERİ

Geleneksel ve modern mimarinin bir arada kullanıldığı İl Halk Kütüphanesi, Türkiye’nin önemli kütüphanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. İl Halk Kütüphanesi bünyesinde, 5 bin 500 metrekare kapalı otopark, çok amaçlı salon, çocuk kütüphanesi, okul öncesi kütüphanesi, gençlik merkezi, kafe, kitaplık, serbest çalışma alanları, kent arşivi, multimedya alanı, görsel ve işitsel materyaller alanı, 220 kişilik konferans salonu, tenis, bilardo ve satranç alanları yer alıyor.