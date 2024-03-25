Yıldıztepe’de art arda yangınlar!

Malatya’da Yıldıztepe Mahallesi’nde bu akşam saatlerinde art arda yaşanan çadır ve baraka yangını korkuttu.
Malatya’da bugün aynı mahallede yaşanan yangınlar korkuttu. Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı.
ÇADIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Edinilen bilgiye göre, bu akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Antik Sokak üzerinde, bir çadırda yangın çıktı. Isıtıcıdan kaynaklı meydana geldiği öğrenilen yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın diğer çadırlara sıçramadan söndürüldü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çadır kullanılamaz hale geldi.
BARAKADA YANGIN
Diğer yangın ise yine Yıldıztepe Mahallesi üzerindeki Aralık Sokak’ta meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında bir barakada çıkan yangın ihbarı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.