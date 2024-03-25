Yıldıztepe’de art arda yangınlar!

Malatya’da Yıldıztepe Mahallesi’nde bu akşam saatlerinde art arda yaşanan çadır ve baraka yangını korkuttu.

Malatya’da bugün aynı mahallede yaşanan yangınlar korkuttu. Yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadı.

ÇADIR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Edinilen bilgiye göre, bu akşam saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Antik Sokak üzerinde, bir çadırda yangın çıktı. Isıtıcıdan kaynaklı meydana geldiği öğrenilen yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın diğer çadırlara sıçramadan söndürüldü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken çadır kullanılamaz hale geldi.

BARAKADA YANGIN

Diğer yangın ise yine Yıldıztepe Mahallesi üzerindeki Aralık Sokak’ta meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında bir barakada çıkan yangın ihbarı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal etti. Yangın nedeniyle maddi hasar oluştu.