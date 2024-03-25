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25 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 8 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

25 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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“93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Korkmaz’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,

47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suna Durdu’nun taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,

93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abd Alkader Alyosf’un taziye adresi: Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,

88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Maraş’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,

51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mesut Turan’ın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi,

98 yaşında vefat eden ve Kozdere Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ayşe Erdem’in taziye adresi: Kozdere Mahallesi, Hekimhan,

73 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Abuzer Polat’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ,

68 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sultan Kuzucu’nun taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt.”

 

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25 Mar 2024 - 17:26 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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