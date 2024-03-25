25 Mart 2024 Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Korkmaz’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Yeşilyurt,
47 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Suna Durdu’nun taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
93 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abd Alkader Alyosf’un taziye adresi: Fatih Mahallesi, Yeşilyurt,
88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Maraş’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yeşilyurt,
51 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mesut Turan’ın taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi,
98 yaşında vefat eden ve Kozdere Mahallesi Hekimhan Mezarlığına defnedilen Ayşe Erdem’in taziye adresi: Kozdere Mahallesi, Hekimhan,
73 yaşında vefat eden ve Yağmurlu Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Abuzer Polat’ın taziye adresi: Yağmurlu Mahallesi, Akçadağ,
68 yaşında vefat eden ve Kuşdoğan Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Sultan Kuzucu’nun taziye adresi: Kuşdoğan Mahallesi, Yeşilyurt.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.