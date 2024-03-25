“Olumsuz sonuçları 2 yılda ortadan kaldıracağız”

Seçim çalışmalarına yönelik mahalle buluşmalarını sürdüren AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı İlhan Geçit, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ve teşkilat üyeleriyle birlikte Çukurdere Mahalle sakinleriyle buluştu.

Seçimlerin ardından göreve gelmesi durumunda her mahalleye eşit hizmetle gidecekleri sözünü bir kez daha hatırlatan Geçit, 6 Şubat’ta yıkılan Malatya’yı ayağa kaldırma noktasında derslerine çok iyi çalıştıklarını ifade etti.

“VATANDAŞLARIMIZIN İLHAN HOCAYA GÜVENİ TAM”

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, TOKİ tarafından yapımı devam eden konutların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtti. Cumhur ittifakı olarak Yeşilyurt Adayı İlhan Geçit’in bu süreçte işinin ehli olarak hizmet edeceğini kaydeden Ölmeztoprak şu ifadeleri kaydetti:

“Belediyecilik çok farklı bir şey. Eşit hizmet belediyecilikte önemlidir. Ehliyet ve liyakat çerçevesinde İlhan Geçit hocamız Yeşilyurt’a hizmet edecektir. İlhan Hocamıza vatandaşlarımızın güveni tam. Bugün ki kalabalık bizlere bunu gösteriyor. Hocamızın göreve gelmesiyle Fahri Kayahan hangi hizmeti alıyorsa, Çukurdere Mahallesi de o hizmetle buluşacaktır. Bundan şüpheniz olmasın. Deprem konutlarımızda hızlıca yükseliyor ve vatandaşlarımızın en kısa süre içerisinde güvenli konutlarına yerleştireceğiz. Bize inanın ve güvenin”

“BELEDİYELER ARASINDA BİR UYUMSUZLUK SÖZ KONUSU”

Hizmet konusunda derslerine iyi çalıştıklarını vurgulayan AK Parti Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. İlhan Geçit, “Cumhurbaşkanımız geldiğinde yapılan toplantılar, Çevre ve Şehircilik Bakanımız geldiğinde yapılan görüşmeler, Emlak Konut Genel Müdürü ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın üst düzey bürokratları ile yapılan görüşmeler, AFAD yetkilileri ile yapılan görüşmelerde dedik ki 2 yılda 6 Şubat depremine ilişkin tüm olumsuz sonuçları ortadan kaldıracağız. Bu iddialı bir söz ve bu sözü Cumhur İttifakı adayları olarak gerçekleştireceğiz. Bakırcılar Çarşısı, Kasap Pazarı ve Akpınar çarşısı 1 yıl içinde hizmete girecek. 1 yılda 55 bin konut teslim edilecek. ‘Malatya’da konut sayısı diğer illere göre az teslim edildi’ şeklinde bir eleştiri geliyor. Diğer illere göre Malatya’da yerinde dönüşüm talebi çok fazla. Böyle olunca sanki Malatya’da az konut yapılmış gibi gözüküyor. Bu doğru değil. Evet, yerinde dönüşümü hızlandırabilirdik ama ne yazık ki belediyeler arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Bugün Bostanbaşı ve Yakınca’nın bitmiş olması gerekiyordu. İnşallah bizler bu konuları hızlandıracağız. Yolun altı ve üstü arasındaki gelişmişlik farkı çok önemli. Bizler ilçemizin her mahallesine eşit hizmet götürmeye söz verdik ve bu sözümüzü de tutacağız. Allah’ın izniyle yapacağımız hizmetler ile üç yıl sonra bambaşka bir Kiltepe göreceksiniz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: BÜLTEN