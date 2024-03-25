Vali Yazıcı Kütüphane Haftası Programına katıldı

100’üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Vali Ersin Yazıcı, Vali Yardımcısı Talat Tabur, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı

J. Kd. Alb. Ercan Altın, İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Doç. Dr. Ali Arı, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba, 100’üncü Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tekin, kurum müdürleri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“KÜTÜPHANELER YENİDEN YAPILANDIRILIYOR”

25-31 Mart Kütüphane Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yazıcı, “Bilgiyi, ister yapay zekâ ile isterse de teknoloji veya kâğıt aracılığıyla elde edelim. Her durumda bilgi en büyük güçtür. Önemli olan bilgiye bir şekilde ulaşmamızdır. Çünkü bilgiyi ele geçirdiğimiz vakit güçlü olacağız. Teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşma yolları da değişti. Ancak kütüphaneler her türlü bilgiye ulaşmamızı sağlayan bilgi kaynaklarımız olmaya devam etmektedir. Çağımıza uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından kütüphaneler yeniden yapılandırılıyor. Sizlerin tablet, bilgisayar veya kitap aracılığıyla kitap okumayı sürdürüp dünyayı keşfetmesi lazım. En çok okuyan milletin Türk milleti olduğu yarınlarda buluşmak dileğiyle. 60’ıncı Kütüphane Haftasını kutluyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Program, en çok kitap okuyan 8 öğrenciye Vali Yazıcı’nın bisiklet hediye etmesi ile sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN