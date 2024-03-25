“Yeşilyurt'un geleceği için sandıklara sahip çıkalım”

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, “31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde her bir oy çok değerli. Yeşilyurt'ta 641 sandıkta yaklaşık 207 Bin seçmen oy kullanacak. Halkın iradesinin sandığa güvenli ve şeffaf bir biçimde yansıması için sandık görevlilerinin çok özverili ve dikkatli olması gerekir” dedi.

Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, Hafta sonu yapılacak seçim öncesi sandık güvenliğine dikkat çekti.

“SANDIK GÜVENLİĞİNDE HEPİMİZ ÇOK DİKKATLİ VE ÖZVERİLİ HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ”

Seçim sandık güvenliği konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Aslan şu şekilde konuştu:

“Yeşilyurt'un ve Malatya'nın yeniden ayağa kalması ve eski özlenen günlerine dönmesi için, daha modern yaşanılabilir bir Yeşilyurt için 31 Mart'ta sandığa gideceğiz. Bizim için her oy değerlidir. Verilen oyun doğru kayda alınması ve sonuçların kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılması demokrasimiz için ekmek gibi, su gibi gereklidir. Seçme ve seçilme hakkını korumak, huzurlu ve güvenli bir seçim iklimi oluşturmak için her bir sandık görevlimize, partimize ve vatandaşımıza önemli görevler düşüyor. İlçemiz ve şehrimiz için 31 Mart Pazar günü çok önemli bir dönemeç olacak ve bu süreçte hepimiz çok dikkatli, özverili hareket etmek zorundayız. Seçim ve sandık güvenliği konusunda, seçim günü geldiğinde sandıklarımızın başından bir an olsun ayrılmamız, geleceğimizi tehlikeye atmak olur. Bu konuda gereken hassasiyeti göstermemizin hayati önem taşıdığına inanıyorum.”

“SANDIKLARA HEPİMİZ SAHİP ÇIKALIM”

Seçimin hayırlar getirmesini temenni eden Yeniden Refah Partisi Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan, “Bu anlamda değerli sandık görevlisi yol arkadaşlarımız; sandık güvenliği için ve değerli oylarının korunmasına özen göstereceğine güvenimiz tamdır. 6 Şubat'ta yıkılan Yeşilyurt'umuzu ve Malatya'mızı hep birlikte el birliği ile daha güzel bir geleceğe taşımamız için sandıklara hepimiz sahip çıkalım. Yapılacak yerel seçimlerin barışın, kardeşliğin, huzurun ve güvenin inşa edildiği bir seçim olmasını, ayrıca başta Yeşilyurt'umuza, Malatya'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN