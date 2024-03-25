“Malatya’yı yaşanabilir bir şehir yapacağız’

Ağbaba, 31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı’nı ziyaret etti.

“BÜYÜK BİR FEDAKÂRLIK GÖSTERMİŞTİR”

Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, ziyarette yaptığı konuşmada, 12 yıldır milletvekili olarak Malatya’ya hizmet eden Veli Ağbaba’nın büyük bir fedakârlık ortaya koyarak, büyükşehir için belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Meşeli, “Veli Ağbaba, görülen lüzum üzerine Malatya’mızda belediye başkanlığına aday olarak, büyük bir fedakârlık göstermiştir. Demokrasimize ayrı bir anlam ve güzellik vermek üzere bu yola çıktı. Fedakârlık gösteren ve demokrasimize ayrı bir güzellik katan Veli Ağbaba’ya saygı duyuyorum” diye konuştu.

“VELİ AĞBABA’YI GÖRMEK İSTİYORUZ’ DEDİLER”

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba ise 12 yıldır Malatya Milletvekili olarak görev yaptığını anımsatarak, “Malatyalıların bize bir çağrısı oldu. Malatyalılar bu dönem ‘Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Veli Ağbaba’yı görmek istiyoruz’ dediler. Biz de bu çağrıya kayıtsız kalmadık ve göreve geldik. Ben şehrimizin iyi ve kötü gününü biliyorum” dedi.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ALSAYDI BUGÜN MALATYA AYAKTA OLURDU”

Ağbaba, Malatya’nın iki büyük deprem yaşadığını kaydederek, şunları söyledi:

“24 Ocak 2020 Elazığ depremi Malatya için bir uyarıydı. Bu uyarı görmezden gelindi. O gün tedbir alınsaydı bu yıkım ve ölüm olmazdı. O dönemde birçok ağır hasardan orta hasara döndürülen bina yıkıldı ve insanlarımız hayatlarını kaybetti. O dönem kenti yönetenler gerekli tedbirleri alsaydı, bugün Malatya ayakta olurdu. Biz aldığımız görevin ve sorumluluğun farkındayız. Güvenli kentler oluşturmak mümkün. Keşke gerekli tedbirler 2020 depreminden sonra alınabilseydi. Şehir merkezi kontol edilse bu kadar bina yıkılmazdı. Hakimbey Apartmanı ve birçok noktadaki binalar ağır hasardan hafif hasara çevrilmeseydi insanlarımız bugün hayattaydı. O nedenle belediyelerin önemi büyük. Bu kapsamda da belediyelerin ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Belediyeler önümüzdeki dönemde insanlarımızın kaygılarını giderebilecek çalışmalar yapmalıdır. Benim en büyük hedefim Malatyalıların bu kaygılarını gidermek. Bunun yakını ya da zengindir diye kimsenin binasını ağır hasardan hafif hasara çevirmeyeceğiz. Ciddi bir kontrol yapacağız.”

“MALATYALILAR GELECEĞE UMUTLA BAKACAK”

“Ciddi bir belediyecilik yapacağız” diyen Ağbaba, “Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Malatya’da en önemli şey insanımızın yaşamıdır. Bu nedenle güvenli bir kent oluşturmak için çalışacağız. Bu süreçte kimse cezalandırılmadı, fakir fukara çile çekti. Bina yapmış, imar vermiş ama bu binalar yıkılmış, olan fakir fukaraya oldu. Fakir fukara evsiz kaldı, iş yerlerinden oldu. Dolayısıyla bunun sorumlularının da cezalandırılması gerekiyor. Biz güvenli evler ve iş yerleri inşa edeceğiz. Şehir eskisinden daha gelişen bir kent olacak, Malatyalılar geleceğe umutla bakacak” ifadelerini kullandı.

“İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN MALATYA KART PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Birinci önceliklerinin şehrin inşa edilmesi ve ayağa kalkması olduğunu dile getiren Ağbaba, Malatya’yı yeniden ayağa kaldıracaklarını, bu kapsamda da ciddi projelerinin olduğunu kaydetti. Ağbaba, Malatya’da dar gelirli insanlar için sosyal yardımları üç katına çıkaracaklarını ifade ederek, “Genel Başkanımız Özgür Özel her gün ‘Emekli emekli emekli’ diyor. 10 bin lira maaşla Malatya’da yaşamak mümkün değil. En düşük kira 8-10 bin TL. Emeklinin durumu hiç olmadığı kadar kötü. Emeklilere destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi herkesin cebine Malatya Kart koyacağız ve insanlar geçimlerini rahat bir şekilde sağlayacak. Doğumdan ölüme kadar belediye, Malatyalıların yanında olacak. Gençlik ve kadın merkezlerini hızlı bir şekilde yapacağız. Kadınlarımızın çalışıp, ürettiği bir şehir olacak. Bu kapsamda çok önemli projelerimiz var. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize burs vereceğiz, maddi destekte bulunacağız” dedi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ UYGULAYACAĞIZ”

İnanç merkezlerinin temizliği başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılayacaklarını kaydeden Ağbaba, şunları söyledi:

“Birçok yerde inanç merkezlerinin temizliği ve bakımını belediyeler yapıyor. Cami ve cemevlerinin bakımlarını belediyeler yapıyor. Malatya’da ne kadar cami varsa temizliğini ve bakımını yapıp, ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Cem evlerinin temizliğini biz yapıp, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Okullarımızın bakımlarını, onarımlarını ve temizliğini yine biz yapacağız. Hem şehri inşa edeceğiz hem sosyal belediyeciliği uygulayacağız. İhtiyaç sahibi herkesin bakımını üstleneceğiz. Malatya’yı herkes için yaşanabilir, geleceğe umutla baktığı ve mutlu olduğu bir şehir yapacağız. Şehrin ekonomisi ve sosyal yaşamına katkı verebilmek için çalışmalarımız olacak. Belediyenin cebinden bir kuruş çıkmadan festival ve fuarlar yapacağız, Malatya’da da esnafımız bu işten ekmek yiyecek.”

Kaynak: BÜLTEN