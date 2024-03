Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Murat Aslan ile birlikte Tohma Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PARTİSİ OLACAK”

Bilal Yıldırım, “Artık son viraja girdik. Pazar günü her şey belli olacak ve Yeniden Refah Partisi’nin zaferini hep beraber kutlayacağız. Her seferinde çıkıp şunu söylüyorlar, ‘Eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini getirip aday etti’ diyorlar. 2002 yılında hepsi Saadet Partisi’nden gidip AK Parti’yi kurdular. Şimdi AK Parti bir çöküş yaşıyor, hepsi Yeniden Refah Partisi’ne geliyor. Bu kadar basit, bunu önleyemeyecekler. Çünkü Yeniden Refah Partisine, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Malatya’dan da akın akın insanlarımız geliyor, Yeniden Refah Partisi, Türkiye’nin en büyük partisi olacak. Bugün Yeniden Refah Partisi olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni geçtik ve 500 bin üye ile Türkiye’nin dördüncü büyük partisi olduk. Çok az bir oy farkı kaldı, İYİ Parti’yi geçecek ve Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olacak” İfadelerini kaydetti.

“MALATYALILARIN SESİ OLMAK İÇİN BİZ SİYASET YAPIYORUZ”

Malatya2nın inşası için gece gündüz demeden çalışılacağını açıklayan Yıldırım şunları söyledi:

“Bu seçimde size hizmet edecek olan belediye başkanlarını seçeceksiniz. Yeniden Refah Partisi kadrosu halkımızın emrinde bekliyor. 31 Mart’ta Büyükşehir başta olmak üzere tüm ilçelerde seçimleri kazanacağız. 1 Nisan’dan itibaren Malatya’nın inşası ve imarı için gece gündüz çalışacağız. Halkımızın sesi olmak için, Malatyalıların sesi olmak için biz siyaset yapıyoruz. 31 Mart akşamı bu zaferimizi ilan edeceğiz.”

“NASIL OLSA VATANDAŞ BİZE OY VERİYOR DİYORLAR İŞ YAPMIYORLAR”

Yeniden Refah Partisi Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bilal Yıldırım, “AK Partililer, ‘Nasıl olsa vatandaş bize oy veriyor’ diyorlar iş yapmıyorlar. Malatyalılar; deprem bölgesinde en az konutun Malatya’da yapılmasını umursamayan, iş yerlerini 1 yılda tamamlamayan, vatandaşları konteyner hayatına mahkûm eden, depremin yaralarını sarmak için sorumluluk hissetmeyen siyasi güç sarhoşlarına en güzel cevabı sandıkta verecektir. 20 yılda Malatya’yı enkaza çevirenler, bir daha göreve gelirse Malatya’nın ayakta kalan kısımlarını da enkaza çevirirler” İfadelerini kaydetti.

Kaynak: BÜLTEN