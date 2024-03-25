Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu?

En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika deprem haberleri, deprem aktivitesini takip eden vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın güncel verilerine göre, 25 Mart 2024 tarihinde meydana gelen en son depremler şu şekilde:
Türkiye’de meydana gelen son depremlerin yeri ve büyüklüğü AFAD tarafından şu şekilde açıklandı:
“Bugün saat 13.43’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 3.4 büyüklüğünde Van Muradiye’de,
Bugün saat 13.40’ta, yerin 7.05 kilometre derinliğinde, 2.0 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,
Bugün saat 13.10’da, yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde Adana Saimbeyli’de,
Bugün saat 13.01’de, yerin 6.8 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Bursa Mustafakemalpaşa’da,
Bugün saat 12.25’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Malatya Yeşilyurt’ta,
Bugün saat 11.09’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 3.3 büyüklüğünde Adıyaman Sincik’te,
Bugün saat 10.45’te, yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 2.2 büyüklüğünde Zonguldak Merkez’de,
Bugün saat 10.37’de, yerin 10.46 kilometre derinliğinde, 2.0 büyüklüğünde Hatay Belen’de,
Bugün saat 10.30’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 09.51’de, yerin 10.54 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Tokat Reşadiye’de,
Bugün saat 09.51’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 09.09’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.7 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 08.59’da, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.1 büyüklüğünde Adana Aladağ’da,
Bugün saat 08.31’de, yerin 6.94 kilometre derinliğinde, 1.8 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 07.26’da, yerin 5.21 kilometre derinliğinde, 2.0 büyüklüğünde Adıyaman Çelikhan’da,
Bugün saat 07.01’de, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 1.9 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 06.53’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde, 2.3 büyüklüğünde Malatya Doğanşehir’de,
Bugün saat 06.43’te, yerin 6.29 kilometre derinliğinde, 2.7 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 05.04’te, yerin 7.09 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde Muğla Köyceğiz’de,
Bugün saat 02.56’da, yerin 9.46 kilometre derinliğinde, 2.5 büyüklüğünde Elazığ Palu’da” deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.