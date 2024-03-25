25 Mar 2024 - 14:18 - Gündem

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi emek dokuyor

Malatya Kent Konseyi, 6 Şubat Depremleri sonrası kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik kültürel ve sosyal projelerine devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi ve Hayata Destek İnsani Yardım Derneği işbirliğiyle ‘Dokuyarak Hayata Dokun’ projesi ile kadınlara yönelik Malatya Halk Eğitim Merkezi onaylı Halıcılık Kursu hayata geçirildi.