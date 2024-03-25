Son Dakika! Adana 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Yer bilimci yorumladı

Bugün saat 13.10’da Adana Saimbeyli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde oluştuğunu bildirirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi oluşan sarsıntının 4.3 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 13.10’da Adana Saimbeyli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.