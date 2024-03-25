Son Dakika! Adana 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Yer bilimci yorumladı

Bugün saat 13.10’da Adana Saimbeyli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde oluştuğunu bildirirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi oluşan sarsıntının 4.3 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.
AFAD tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 13.10’da Adana Saimbeyli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
“ENDİŞEYE MAHAL YOK”
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise meydana gelen depremi şu şekilde yorumladı:
“Adana Saimbeyli'de Beyyurd'u kırığı üzerinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. 6 Şubat ikinci 7,6 büyüklüğündeki depremden hemen sonra merkez üssü Göksun olan 6,0'lık depremin artçısıdır. Endişeye mahal yok.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.