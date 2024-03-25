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Son Dakika! Adana 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Yer bilimci yorumladı

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Bugün saat 13.10’da Adana Saimbeyli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde oluştuğunu bildirirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi oluşan sarsıntının 4.3 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

Son Dakika! Adana 4.0 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Yer bilimci yorumladı mask
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Bugün saat 13.10’da Adana Saimbeyli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde, 4.0 büyüklüğünde oluştuğunu bildirirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi oluşan sarsıntının 4.3 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

AFAD tarafından verilen bilgilere göre bugün saat 13.10’da Adana Saimbeyli’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin yerin 7.02 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

“ENDİŞEYE MAHAL YOK”

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise meydana gelen depremi şu şekilde yorumladı:

“Adana Saimbeyli'de Beyyurd'u kırığı üzerinde 4,0 büyüklüğünde bir deprem oldu. 6 Şubat ikinci 7,6 büyüklüğündeki depremden hemen sonra merkez üssü Göksun olan 6,0'lık depremin artçısıdır. Endişeye mahal yok.”
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25 Mar 2024 - 13:26 Adana- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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