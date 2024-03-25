Adana’da 3 Mersin’de 7 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Adana’da:
“Yarın 09.30-16.30 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Deneme, Hadırlı, Sınır Hadırlı-Mıdık, Sınır, Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Hasan İşler, Kanal Boyu, Turhan Cemal Beriker, Okul Yolu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Okul Yolu, Kanal Boyu, Selehattin Çolak, Şehitlik, Volkan Eryiğit bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Seyhan ilçesine bağlı Ahmet Cevdet Yağ, Akkapı, Setüstü, Dağlıoğlu, Obalar bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tufanbeyli ilçesine bağlı Acıbadem, Akasya, Bahçelievler, Başak, Beste, Billur, Bülbül, Büyüktopuklu, Cemre, Çağdaş, Çilem, Çimen, Deva, Doğan, Esentepe, Feza, Gamze, Hastane, Hukuk, Işık, Işıl, Kelebek, Kenar, Kevser, Kısmet, Kışla, Kızıltepe, Kumru Cumhuriyet bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Tufanbeyli ilçesine bağlı Küçüktopuklu, Lale, Lojman, Mercan, Meşale, Mısra, Nadide, Name, Nergis, Nilüfer, Pınarbaşı, Poyraz, Saimbeyli, Seda, Sefa, Sema, Sümbül, Şehit İlbey, Şifa, Tema, Üveyik Pınarı, Vefa, Yaşam, Yüce, Zambak, Beşoluk, Çeşmeli bölgelerine,
Yarın 09.00-13.00 saatleri arasında Yüreğir ilçesine bağlı 1984, 1986, Biriketçiler Sitesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Mersin’in ve Adana’nın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mersin’de:
“Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Akdeniz ilçesine bağlı Deniz, Kazanlı, Yaşar Çıkmazı, Parıltı Çıkmazı, Vezir Çıkmazı, Sultan, Reis, Marmara Çıkmazı, Kuşkonmaz Çıkmazı, Sevinç, Kuğu Çıkmazı, Anafor Çıkmazı, Aydın, Atatürk_12, Harbiye, Yaka, Toroslar_1, Hurma, Gudubes, Fabrikalar_1, Efe, Elmas, Duru, Kekik Çıkmazı, Poyraz, Noğay Çıkmazı, Nil, Barış, Uğur, Gürbüz, Çağrı, Işık-3 bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Aydıncık ilçesine bağlı Kamaş, Şeker, Köşk, Yeniyörük, Şeker/1, Taşönü, Solaklar, Gözmenler, Kıymaç, Kalit, Uçar, Akdam, Kıbrıs/1, Tehneldere, Kıbrıs bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mezitli ilçesine bağlı Orhun bölgesine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Mut ilçesine bağlı Aşağıköselerli, Türkmen, Özköy bölgelerine,
Yarın 09.00-17-00 saatleri arasında Gülnar ilçesine bağlı Şeyhömer, Yassıbağ, Mezaralanı bölgelerine,
Yarın 10.15-17.45 saatleri arasında Silifke ilçesine bağlı Orta, Pamukluk, Gölcük bölgelerine,
Yarın 10.15-17.45 saatleri arasında Toroslar ilçesine bağlı 219_2, 97014, 97005, 97017 bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.