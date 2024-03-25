- Asayiş

Malatya’da kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi

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Malatya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; sahte bandrollü ve gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünü, elektronik sigara likiti ele geçirildi. Konuya bağlı olan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.

Malatya’da kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi mask
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Malatya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; sahte bandrollü ve gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünü, elektronik sigara likiti ele geçirildi. Konuya bağlı olan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.

Malatya’da kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda Malatya’da; 300 bin sahte bandrollü içi boş makaron, 15 bin 400 içi tütün ile doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara, 15 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

 

Kaynak: BÜLTEN
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25 Mar 2024 - 13:11 Malatya- Asayiş

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