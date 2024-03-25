25 Mar 2024 - 13:11 - Asayiş

Malatya’da kaçak tütün ve tütün ürünü ele geçirildi

Malatya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; sahte bandrollü ve gümrük kaçağı tütün ve tütün ürünü, elektronik sigara likiti ele geçirildi. Konuya bağlı olan bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı bilgisi verildi.