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2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri

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KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) genel olarak kamu kurumlarına giriş yapmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınav. Adaylar, sınavda genel yetenek, genel kültür, eğitim bilimleri ve alan bilgisi olmak üzere dört ana alandan sorumlu.

2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri mask
2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri
2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri
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KPSS'ye giren adaylar, sınavda başarılı oldukları takdirde kamu kurumlarının belirlediği kadro ve pozisyonlara atanma şansı elde edebilir. Başvurular genellikle ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen tarihlerde online olarak yapılır. Sınav, belirli bir tarih ve saatte sınav merkezlerinde gerçekleştirilir.

KPSS, genellikle lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde uygulanır. Sınavın içeriği ve yapısı her yıl belirli bir düzen çerçevesinde ÖSYM tarafından duyurulur.

2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS'nin amacı, kamu kurumlarının nitelikli ve liyakatlı personel ihtiyacını karşılamak ve adil bir seçim süreci sağlamaktır. Bu nedenle, KPSS sınavına giren adayların başarılı olabilmek için ciddi bir hazırlık sürecinden geçmeleri ve sınav konularına hakim olmaları önemli.

2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri

2024 KPSS VE EKPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri şu şekildedir:

EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı): Başvurular 12 Şubat ile 29 Şubat arasında alınacak. Sınav ise 28 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek. EKPSS kuraları için başvurular ise 6 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında olacak.

2024 KPSS ve EKPSS başvuru ve sınav tarihleri

KPSS Lisans Sınavları: Başvurular 3 Mayıs ile 15 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı 14 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Alan Bilgisi 1. Gün sınavları 20 Temmuz’da, Alan Bilgisi 2. Gün sınavları 21 Temmuz’da yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 4 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS Ön Lisans Sınavı: Başvurular 13 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek. Sonuçlar ise 20 Eylül’de ilan edilecek.

Bu tarihler ÖSYM tarafından açıklanmıştır ve sınav takvimi doğrultusunda gerçekleşecek

 

Kaynak: Haber Merkezi

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25 Mar 2024 - 13:02 - Eğitim

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