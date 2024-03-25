Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokakta uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki takipli 2 farklı olayda 2 ikamet, 2 araç ve 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçirildi.
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokakta uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda; 63 parça halinde 72.58 gram metamfetamin maddesi, 39 sentetik ecza hap, 8 ecstasy hap, 1,11 gram toz esrar maddesi, 0,50 gr sentetik kannabinoid maddesi, 3 tabanca, 4 şarjör, 27 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.
F.Ö, R.A ve A.Ç isimli şahıslar hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldığı, F.Ö ve R.A isimli 2 şahsın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.