25 Mar 2024 - 12:54 - Asayiş

Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokakta uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki takipli 2 farklı olayda 2 ikamet, 2 araç ve 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçirildi.