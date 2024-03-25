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Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı

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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokakta uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki takipli 2 farklı olayda 2 ikamet, 2 araç ve 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçirildi.

Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı mask
Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı
Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı
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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokakta uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan fiziki takipli 2 farklı olayda 2 ikamet, 2 araç ve 4 şahıs üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve nakit para ele geçirildi.

Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokakta uyuşturucu madde satan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda; 63 parça halinde 72.58 gram metamfetamin maddesi, 39 sentetik ecza hap, 8 ecstasy hap, 1,11 gram toz esrar maddesi, 0,50 gr sentetik kannabinoid maddesi, 3 tabanca, 4 şarjör, 27 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 TL nakit para ele geçirildi.

Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı

F.Ö, R.A ve A.Ç isimli şahıslar hakkında TCK-188 suçundan işlem yapıldığı, F.Ö ve R.A isimli 2 şahsın çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandıkları bildirildi.

Malatya’da zehir operasyonları 2 kişi tutuklandı

Kaynak: BÜLTEN

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25 Mar 2024 - 12:54 Malatya- Asayiş

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