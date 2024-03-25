Kiraz’dan BUSABAH TV’ye iddialı açıklama “Veli Ağbaba seçimi alacak; AK Parti kaybetmiş olacak”

Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nde bir yükseliş olduğuna dikkat çeken CHP eski İl Başkanı Enver Kiraz, birçok ilçede Cumhuriyet Halk Partisinin adaylarıyla birlikte Yeniden Refah'ın adaylarının da iddialı olduğunu gördüklerini belirtti. Kiraz, “Cumhur İttifakı’nın her yerde oy kaybına uğradıklarını çok net, açık görüyoruz. Özellikle büyükşehirde kaybetme aşamasındalar. Veli Ağbaba seçimi alacak ve AK Parti kaybetmiş olacak. 50 küsür yıl sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecek” dedi.

Malatya’da siyasetin nabzını tutan ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı Seçim Özel’ programının konuğu Cumhuriyet Halk Partisi eski Malatya İl Başkanı Enver Kiraz oldu.

Malatya siyasetine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Enver Kiraz, milletvekili seçimlerinden sonra gençlerin önün açmak için il başkanlığı görevine tekrar dönmediğinin altını çizdi.

“GÖZ DOLDURAN, ÇITAYI YÜKSELTEN BİR ADAYIMIZ OLDU”

Siyasetin her alanda yapılması gereken bir mücadele olduğunu söyleyen Kiraz,

“Ben 25 yıldır parti içerisinde, partinin çeşitli kademelerinde, hemen hemen her kademesinde görev yaptım. Son 11 yılda il başkanlığı yaptım. En son genel seçimlerde de tabii milletvekili adayı oldum. Partim 2’nci sırada beni aday gösterdi. Çok az bir oyla da milletvekilliğini kaçırdık. O dönemde bir başka arkadaşımıza il başkanlığı görevine devrettik ve o arkadaşımız şu anda il başkanlığı görevini yürütüyor Sayın Barış Yıldız. Ben de tabii milletvekili adayı olduğum için mecburen il başkanlığından da ayrıldım. Sonrasında zaten uzun süre il başkanlığı yaptığım için buradaki görevlerimi sonlandırmış bulunuyorum. Ama tabi siyaset devam ediyor. Siyaset benim anlayışımla, benim düşüncemle her alanda yapılması gereken bir mücadele. Dolayısıyla ben bu mücadeleyi vereceğim. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden yetiştik. Cumhuriyet Halk Partisi de yetişirken sosyal demokrat bir anlayışla yetiştik. Bir Atatürkçü çizgimiz var. Dolayısıyla bu Atatürkçü çizgisi, sosyal demokrat anlayış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bize kazandırdığı veriler ışığında biz elbette mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim mücadelemiz her zaman, her zeminde elbette Malatya için olacak. Elbette geleceğimiz ve gençlerimiz için olacak. Ben her zaman söylüyorum ‘Siyaset bir şey olmak için yapılmaz. Siyaset topluma hizmet için yapılır. Toplum için yapılır. Yaşadığımız kentleri daha iyi noktalara getirmek için yapılır.’ Bu anlamda elbette siyaset içerisindeyiz. Siyasetin bir parçasıyız. Ben hep söylüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi önemli görevler verdi bize. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı önemli sorumluluklarımız var. Ayrıca Malatya'ya karşı önemli sorumluluklarımız var. Malatya ile hep iç içe olduk. Malatyalılarla hep birlikte olduk ve önümüzdeki süreçlerde de görevimiz ne olursa olsun hiçbir görevimiz olmasa da bugün olduğu gibi bugün hiçbir görevimiz olmadığı halde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Partimizin başarısı için sürdürüyoruz. Malatya'nın daha iyi noktalara gelmesi için sürdürüyoruz. Bütün ilçelerde adaylarımıza katkı sunmaya çalışıyoruz. Büyükşehirde gerçekten göz dolduran, çıtayı yükselten bir adayımız oldu ve Malatyalıların çok yakından tanıdığım, kendisi de Malatya'yı çok yakından tanıyan bir adayımız Sayın Veli Ağbaba. Veli Ağbaba'ya yardımcı olmaya, destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte tabii çok kısa bir süre kaldı. Son haftaya giriyoruz. Bu son haftayı da başarılı bir şekilde tamamlamayı düşünüyoruz. Malatya gerçekten yıkılmış bir kent. Malatya şu anda çok problemleri olan bir kent. Yeniden ayağa kalkması, yapılanması, yeniden eski günlere hatta eski günlerin daha ilerisine gitmesi gerekiyor. Bu anlamda Malatya'yı seven, Malatya aşkıyla yüreği çarpan birilerinin Malatya'yı yönetmesi gerekiyor”

şeklinde konuştu.

“BEN TÜM BU GÖREVLERİ TAMAMLADIM”

Gençlerin önünü açmak için il başkanlığı görevine tekrar dönmediğini kaydeden Kiraz,

“11 yıl gerçekten siyasette uzun bir süre ve dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde Malatya'da 11 yıl art arda il başkanlığı yapan bir tek ben varım. Gençlerin önünü açmak istedik. Bir kongre geçirdik o kongrede de herhangi bir adaylık düşünmedim. Parti bize nasıl bir görev verirse partinin emrinde oluruz. Biz bu anlayışla yetiştik, bu anlayışla büyüdük ama benim aklımda şu anda artık Malatya'da il başkanlığı veya parti yöneticiliği noktasında herhangi bir şey kalmadı. Ben tüm bu görevleri tamamladım. Tüm bu görevlerin hazzını ve onurunu yaşadım. Bu onur benim her zaman hem geleceğime hem çocuklarıma hem aileme devredeceğim bir miras olacak. Parti benim için önemli. Malatya benim için önemli. Partimiz bizi bir yerde görmek isterse, önümüzdeki süreçte daha 4 yıl var. 4 yıl sonrasını konuşmak çok doğru değil. Dolayısıyla bugün gündemimiz yerel seçim ve yerel seçimlerde partimizin başarısı için katkı sunmaya ve destek olmaya çalışıyoruz”

ifadelerine yer verdi.

“BU DÖNEM YENİ BİR DÖNEM”

Hekimhan'da ve Arguvan'da Veli Ağbaba’ya karşı olan tepkiye ilişkin bir açıklama yapan Kiraz,

“Mevcut belediye başkanlarımız parti tarafından yapılan değerlendirmelerle aday gösterilmedi. B,iz geçtiğimiz günlerde Arguvan’daydık. Orada çok güçlü bir miting gerçekleştirdi Veli Ağbaba. Oradaki adayımızla Ersoy Eren'le birlikte. Daha sonra Hekimhan'da gittik ve Hekimhan'da da çok güçlü bir miting gerçekleştirdik. Hekimhan’da benim son dönemlerde gördüğüm en büyük kalabalıktı ve hemen hemen kar yağışının olduğu ve soğuk bir güne denk gelmesine rağmen en büyük kalabalık orada toplanmıştı. Tabii oradaki problem şu orada 2 belediye başkanı var. Hekimhan’da belediye başkanımız Turan Karadağ'dı. Arguvan'da da Mehmet Kızıltaş'tı. Turan Karadağ son dönem belediye başkanımızdı. Mehmet Kızıldaş da son 2 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Arguvan'daki belediye başkanı. Her ikisinin de elbette yapmış olduğu doğru işler ve çalışmalar. Ama sonuçta bu dönem yeni bir dönem. Bu dönemde de sonuçta bu belediye başkanlarımız da aday adayı oldular Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve parti yaptığı değerlendirmelerde bu iki ilçede de farklı isimleri aday gösterdi. Biz hep şunu söyledik partinin yaptığı değerlendirmeler sonucunda hangi ilçede aday kimse partinin ona sahip çıkması lazım. Partililerin ona sahip çıkması lazım öncelikle partililerin. Tabii belediye başkanı seçerken sadece partili birini seçmiyoruz. Dolayısıyla farklı partilerden oy alabilecek adaylar da değerlendiriliyor. Bugün işte Veli Ağbaba toplumun bütün kesimlerinde oy alabilme kabiliyetine sahip. O sinerjiyi yayıyor. Bütün ilçelere yayıyor. Dolayısıyla o sinerji şu anda Hekimhan'a da yayılmış durumda. Arguvan’a da yayılmış durumda. Elbette herkesin, her vatandaşın siyasi tercihine saygı duymak gerekiyor. O siyasi tercihler içerisinde bu arkadaşlarımız belediye başkanlarımız aday adayı olmuşlardı. Parti yaptığı tercihlerde başka kişileri bu dönem aday gösterdi. Aday gösterdikten sonra Arguvan'da örneğin mevcut belediye başkanımız bağımsız aday oldu. Zaten Hekimhan Belediye Başkanı’nın da herhangi bir adaylık düşüncesi olmadı. Sonuçta biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz ve dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisinin adayları kimse elbette onun yanında duracağız, onun yanında olacağız. Şu anda da Arguvan'da da, Hekimhan'da da Veli Ağbaba'ya karşı çok ciddi bir ilgi var. Çünkü buralarda bizim parti tabanımızın da, seçmenimizin da yoğun olduğu bölgeler. Bu ilçeler bizim için önemli. Gerçekten Hekimhan apayrı bir öneme sahip. Anadolu'ya örnek bir kent. Herkesin bir arada kardeşçe yaşadığı güzel bir kent. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'yle yönetilmeye de alışmış, AK Parti iktidarının en güçlü dönemlerinde bile Cumhuriyet Halk Partisi rahatlıkla seçimi kazanmış, yoluna devam etmiş. Arguvan bir kültür kenti. Gerçekten çok güzel bir kent. Arguvan'da Cumhuriyet Halk Partili olan önemli bir ilçe ve orası da Cumhuriyet Halk Partisi ile yönetilmeye alışkın olan o anlayışa alışkın olan bir ilçemiz. Tabii son dönemde Arapgir'i yönettik. Arapgir Belediye Başkanımız Haluk Cömertoğlu tekrar Arapgir’de aday. Şu bir gerçek ki Haluk Cömertoğlu da tekrar orada kazanacak. Gerçekten bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemlerdeki en önemli kazanımlardan biri Haluk Cömertoğlu'dur. Haluk Cömertoğlu'nun da Arapgir’i aşan bir anlayışı var. Arapgir'e sığmayan bir anlayışı da var. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeşilyurt'ta çok iddialı olduğunu düşünüyorum ben. Önemli bir potansiyelimiz var ve bu potansiyeli bu seçimde belki belediye başkanlığına dönüştürebileceğiz”

ifadelerini kullandı.

“VELİ AĞBABA SEÇİMİ ALACAK VE AK PARTİ KAYBETMİŞ OLACAK”

Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisinde bir yükseliş olduğunu söyleyen Kiraz,

“Birçok ilçede Cumhuriyet Halk Partisinin adaylarıyla birlikte Yeniden Refah'ın adaylarının da iddialı olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeniden Refah’ın bir yükselişi var ve Cumhur İttifakı’nın her yerde oy kaybına uğradıklarını çok net açık görüyoruz. Özellikle büyükşehirde kaybetme aşamasındalar. Veli Ağbaba seçimi alacak ve AK Parti kaybetmiş olacak. Veli Ağbaba isminin genel merkezimiz tarafından ilan edilmesiyle birlikte Malatya'da çok ciddi bir heyecan yarattı. Biz tabii Malatya'da yaşıyoruz. Sonuçta Malatya'da bütün kesimlerle iletişimimiz var. Farklı düşüncelerin tümüyle birlikte paylaştığımız ortamlar var. Yani Malatya'nın sokaklarını paylaşıyoruz. Malatya'nın caddelerini paylaşıyoruz. Malatya'da ticaretle uğraşıyoruz. Sonuçta herkes de bir iletişimimiz söz konusu. İlk günden itibaren toplumun bütün kesimlerinden Veli Ağbaba'ya ciddi bir destek olmuştu ve bu her geçen gün artmaya başladı. Depremde hiç kimse yokken Malatya'da Veli Ağbaba vardı vatandaşların yanında. Vatandaşlar da şu anda şunu söylüyorlar Malatya'da deprem yaşadık ve henüz enkazlar üzerimize yıkılmışken hiç kimseyi göremedik ama Veli Ağbaba'yı gördük diyorlar. Pandemide bir maskeyi bile devlet dağıtamadı. İlk maskeyi Malatya'ya Veli Ağbaba dağıttı. O günleri herkes hatırlıyor. Kimse unutmamış. Herkes o günleri yaşamış, kötü günümüzde yanımızda olanı hiçbir zaman unutmuyoruz dolayısıyla. Ayrıca diğer partilerin adaylarına baktığımızda yine burada Yeniden Refah'ın adayında da ben bir yükseliş olduğunu yine büyükşehirde de görüyorum. Onun da depremde vatandaşların yanında olduğuna dair ibareler güçlü. Ama diğer partilerin adaylarına baktığımızda ne depremde varlar, ne pandemide varlar. Özellikle Cumhur İttifakı'nın adayını bir değerlendirsin Malatyalılar. Nerede gördüler, nerede karşılaştılar? Şu anda, AK Parti'ye oy vermiş, MHP'ye oy vermiş vatandaşların büyük çoğunluğu bu dönem Veli Ağbaba'ya oy vereceğiz diyorlar. Bu kazanacağına dair önemli bir ibare. Çünkü herkes diyor ki AK Parti'nin adayı bizim yanımızda değildi. Zor günümüzde yoktu. Diğer partilerin adayları da öyle. Şu anda büyükşehirde sanırım 28’e yakın isim yarışıyor. Yaptırmış olduğumuz bütün tarafsız, şeffaf olan bütün anketler Veli Ağbaba’nın seçime aldığını gösteriyor. Bu gerekçeler çerçevesinde Veli Ağbaba'nın seçimi alacağını ben görüyorum. Buna yürekten inanıyorum ve 50 küsür yıl sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni yönetecek. Malatyalılar tercihini yaparken şöyle bir tercih yapmaları lazım. Diyecekler ki Veli Ağbaba bize ne yaptı? Sonra dönüp soracaklar Sami Er bize ne yaptı? Sonra Bilal Yıldırım ne yaptı? İbrahim Gezer ne yaptı? Sonuçta Malatya'ya katkısı, Malatya'ya vefası Malatya'yla olan yakınlığı, kimin daha ağır basıyorsa vatandaşın ondan yana oyunu kullanması lazım. Şimdi bu bir yerel seçim. Dolayısıyla bir parti milletvekili seçmiyoruz. Bir parti genel başkanı vesaire seçmiyoruz. Ayrıca yani bir parti seçimi değil. Bir genel seçim değil. Bu bir yerel seçim ve direkt kentimizi yönetecek kişiyi seçiyoruz. Kentimizi kim daha iyi temsil edecekse, kim daha iyi seçecekse vatandaşını iyi düşünüp o doğrultuda karar vermesi lazım”

şeklinde konuştu.