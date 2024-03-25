25 Mar 2024 - 12:36 - Gündem

Malatya’da çölyak hastası olmak çok zor

Malatya’da çölyak hastalarının glütensiz ürünlere ulaşamadığını dile getiren Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, özelikle Ramazan ayında daha da zorluk çektiklerini ifade etti. Tüm market ve belediye büfelerinde çölyak hastalarına yönelik glütensiz ürünler satılmasını isteyen Karslıoğlu, “Çölyak hastası olmak zaten zor ama Malatya’da çölyak hastası olmak daha da zor” dedi.