Malatya’da çölyak hastası olmak çok zor

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllarda bulunan glütene karşı hassasiyet ile gelişen emilim bozukluğu olan Çölyak hastalığı, Malatya’da giderek artıyor. Bu hastalığın tek çaresinin glütensiz beslenmeden geçtiği bilinirken, Malatya’da glütensiz besinlere ulaşmanın zorluğu birçok çölyak hastasının diyetini bozmasına neden oluyor. Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, önemli açıklamada bulundu.
Zincir marketlerde glütensiz ürünleri satılmasına yönelik kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Derneği Başkanı Serpil Karslıoğlu, bu kararın yaz ayında uygulamaya geçeceğini söyledi.
“TÜM MARKETLERDE SATILMASINI İSTİYORUZ”
Çölyak hastalarının glütensiz ürünlere ulaşamadığını dile getiren Karslıoğlu,
“Glütensiz ürünlerin tüm zincir marketlerde satılmasına yönelik karar haziran ayında yürürlüğe girecek. Ancak bu tüm marketlerde satılamayacak. Mesela 250 metrekare olan bir zincir marketin şubesinde bisküviler olacak, 400 metrekarelik bir marketlerde ekmek ve diğer hamur işleri satılacak. Aslında bu karar sadece zincir marketlerle sınırlı kalmamalı, bütün marketlerde satılmalı. Glütensiz ürünlere ulaşım daha kolay olmalı. Biz çölyak hastaları gıdalara rahatlıkla maalesef ulaşamıyoruz. Özellikle Ramazan ayında bu zorluk katlanarak artıyor”
şeklinde konuştu.
“BAZI HASTALAR DİYETLERİNİ BOZMAK ZORUNDA KALIYOR”
“Biz 6 Şubat 2023 yılında büyük 2 deprem geçerdik” diyen Karslıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
“Çölyak hastalarının bir kısmı konteynerlerde kalıyor. Glütensiz gıdalara ulaşmak onlar için oldukça zor ve kaldıkları yerler uzak. Gıdaya ulaşım onların zamanını alıyor. Herkesin malumu her markette çölyak hastalarına yönelik ürün yok. Bu nedenle ulaşım kolay değil. Çölyak hastaları için gelen bağışları dağıtmak da bile zorlanıyoruz. Gıda ürünlerine ulaşamayan çölyak hastaları diyetlerini bozmak zorunda kalıyorlar. Biz elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz ama bunu bazen başaramıyoruz. Marketler uzak, konteyner kentlerde kalan çölyak hastalarımız merkez çok uzak. Ben yetkililerden çölyak hastalarına karşı biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Ürünlerimize daha kolay ulaşmak istiyoruz. Mesela bu ürünler belediye büfelerinde satıla bilir. Özellikle belediye başkan adaylarımızın biz çölyak hastaları için de proje geliştirmelerini umuyoruz. Bazı belediye başkanlarımız bizlere birtakım sözler verdiler. Seçimden sonra bu sözlerin gerçekleşmesini bekliyoruz.”
KAFE VE RESTORAN İSTİYORLAR
İlçelerde de çok sayıda çölyak hastası bulunduğuna dikkat çeken Karslıoğlu,
“Biz çölyak hastaları için en büyük eksiklik şehrimizde çölyak hastalarına yönelik kafe tarzı veya bir restoran olmaması. Bizler her yerde yemek yiyemiyoruz. Böyle bir yer olursa gerçekten bizim için çok güzel olur. Bunu sadece çölyak hastaları için düşünmemek gerekiyor. Sağlık için glütensiz beslenen çok sayıda çölyak hastası olmayan insanlarımız var. Onlar için de bu tür yerler gerekiyor. Bu sadece Malatya merkez için değil, Malatya merkeze uzak ilçelerde de olmalı. Oralarda da çok sayıda çölyak hastamız var ve glütensiz ürüne ulaşamıyorlar. İlçelerde market sayısı az, glütensiz ürünler o marketlere gitmiyor. İnternet üzerinden besinlerini alıyorlar ve kargo ücretleri, ürün fiyatları aşırı derecede yüksek. Çölyak hastası olmak zaten zor ama Malatya’da çölyak hastası olmak daha da zor”
ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.