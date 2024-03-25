“Vatandaş bütçesini düşünmek zorunda”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşlara uyarıda bulunduğu bir basın açıklaması yaptı. Palandöken, vatandaşın ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak, sağlıklarının kötü etkilenmesinin önüne geçmesi gerektiğini dile getirdi.

Enflasyona bağlı olarak gıda fiyatlarının artışı ile birlikte merdiven altına yönelimin arttığına dikkati çeken Palandöken, “Özellikle alışverişlerin arttığı Ramazan ayında ve bayram arifesinde enflasyona da bağlı olarak merdiven altı ucuz ve kalitesiz üretim yaparak insan sağlığını hiçe sayanların sayısı ne yazık ki artıyor. Gözü dönmüşlerin bu hususta maharetli satış teknikleri ile gıda maddeleri de dahil olmak üzere tüm giysi ve konfeksiyon ürünlerinde de aynı şeyleri yapması mümkün. Bildiğiniz üzere et ve et mamulleri son derece tehlikeli. Bunlarda her türlü gıda nizamnamesine uyulmadan akşam saatlerinde kalabalık caddelerde korsan satıcılar tezgâh açıyor ya da arabaların arkasında baklava satıyor” ifadelerini kullandı.

“BUNLARA PRİM VERMEMESİ LAZIM”

Palandöken, merdiven altı üreticilerinin ve haksız fiyat artışları yaparak Ramazan’dan rant sağlayan fırsatçıların Ramazan ayında artan gıda alışverişlerini fırsat olarak gördüğünü belirterek, “Bildiğiniz üzere cevizin, fıstığın, yağın ve unun kilogram fiyatı belli. Dolayısıyla her şeyin açıkta satıldığı gıda maddelerinin özellikle biz yerinden getiriyoruz diyerek zeytin, peynir, tereyağı, bal ve reçel gibi ürünleri arkasında satıyorlar. Fiyat artışlarını bahane edip gerçek zeytinyağı deyip ne olduğu belli olmayan yağlar, glikoz şurubu ile üretilmiş birçok unlu mamul bu şekilde satılıyor. Fiyatlar cazip oluyor ancak vatandaş otokontrolünü yapacak. Kıymanın kilosunun 400 lira olduğu bir yerde gidip de 250 liraya pastırma, sucuk alınırsa sağlımızı tehlikeye atmış oluruz. Kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimler gerekli takibi yapsa da vatandaşın bunlara prim vermemesi lazım” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı