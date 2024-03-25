Üreticilerin elleri yüreklerinde Alan bazlı destek istiyorlar

Bu yıl erken çiçek açan ve zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kalan kayısı çiçekleri üreticilerini endişelendiriyor. Kara kara düşünen ve elleri kolları bağlı olan çiftçiler bu durum karşında bir şey yapamasalar da, çiftçi ve üreticilerin temsilcileri her platformda yetkililere destek çağrısında bulunuyorlar. Kayısıya ve kayısı üreticilerine destek isteyen ve BUSABAH Medya’ya konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kışın havaların ılık geçmesiyle kayısı ağaçlarının bir hafta 10 gün önceden çiçek açtığına vurgu yapan Yunus Kılıç, kayısının şubat ayının sonlarında çiçek açması ile üreticilerin kayısının mutlaka soğuk havalara, donlara maruz kalacağının bilincinde olduklarının altını çizdi.

“BAŞKA BİR EKMEK KAPISI YOK MALATYA'DA”

Kayısı donsa dahi ilaçlamaların yapılması gerektiğini söyleyen Kılıç, şunları kaydetti:

“Geçen yıl deprem sonrası malumunuz çok yağışlar oldu ve vatandaş zamanında monilya hastalığına karşı çiçek ilacını atamadıkları için kayısıda büyük hasarlar oluştu. Hem ağaçta hastalık oluştu, hem de o çiçeklerden ürün alınamadı. Bu yıl da aynı şekilde üreticimizin mutlaka ve mutlaka kayısısı donsa dahi çiçekleri yansa dahi ağaca çiçek ilacını atıp monilya hastalığından koruması temennimizdir. Bundan sonra da çiçeklenme dönemi şu anda bazı yörelerde son bulmak üzere tabii ki yüksek kesimlerimizde de halen çiçek açmış değil, tomur şeklinde duruyor. Elbette ki mevsimler değişti. Küresel ısınmayla birlikte gelen iklim değişiklikleri tarım ürünlerinin tamamını etkiliyor. Çünkü üstü açık bir alanda tarım yapıyorsunuz. Burada da hem kavurucu sıcaklara maruz kalıp zarar görmüş oluyorsunuz hem ilkbahardaki donlarda, soğuklarda, kar yağışlarından, doludan, fırtınadan çiftçimiz her yıl ürünün bir tarafını mutlaka kaybediyor. Kayısı ağaçlarımızda örtü altı bir bitki olmadığı için bunun tedbiri de çok zor. Elbette ki bunun için yani insanlarımız don oluyor, dolu oluyor, afet oluyor diye kayısı ağacını sökecek halleri yok. Ama bunların ilaçlaması doğru yapılırsa inşallah bir taraftan hasar görürse diğer taraftan da ürün almak koşuluyla yıllardır biz bu işi Malatya olarak götürüyoruz, götürmeye de devam edeceğiz. Bunun dışında başka bir ekmek kapısı yok Malatya'da. Onun için kayısı ağaçlarımızı Rabb'im üreticimizi bu tür afetlerden korusun tabii ki örtü altındaki olan üreticimize hasar olmuyor mu? Örneğin Antalya'da hortumlar oluyor. Yani orada da örtü altı da olsa onlarda hasar görüyor. Bunlar doğal afettir ve çiftçimiz de sürekli bunlarla karşı karşıya maruz kalmaktadır. Yani hükümetimizden, devletimizden, yetkililerden temel Üreticinin ürününün bir garanti altına kapsama altına alınmasını talep ediyoruz. Ama yıllardır bunu da bir türlü başaramadık.”

Sigorta ve poliçe maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken Kılıç,

“Üretici, bu ürününü sigorta yapabilmeli. Ama üreticinin eli yüreğinde sigorta, poliçe bedelleri çok yüksek. Sigortayı yaparsa ürünün tamamını verse sigortayı karşılayamıyor. Alacağı para kendisinin masraflarını karşılayamıyor. Yani sigorta sisteminin artık trafik sigortası gibi zorunlu hale getirilip tüm insanlarımızın ektikleri ürünlerini sigorta altına devlet güvencesi altına alması gerekiyor. Bu konuda da TARSİM birkaç yıldır etkili oldu. Fakat bir trafik sigortası haline gelemedi”

dedi.

“ÜRETİCİMİZİN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK”

Çiçek ilacının önemine değinen Kılıç,

“Bu yıl hepimizin bildiği gibi meteorolojinin de uyarılarına bakılırsa bu yıl kayısı ürünlerinde daha doğrusu donla karşı karşıya gelecek olan ürünlerin tamamında tehlike var. Ama bu tehlikeye karşı uyarılar yapılıyor. Meteoroloji uyarıyor. Bizler çiftimize mesaj yoluyla ulaşıp uyarmaya çalışıyoruz ama üreticimizin yapacağı bir şey yok. Bir kayısı bahçesinde işte herhangi alınacak bir tedbir yok. Eğer doğal afette her tarafta buz tutuyorsa sizin bahçe içinde 4-5 tane lastik yakmayla bir duman çıkarmayla bu işi önleyemiyorsunuz bunu denedik olmuyor. Kayısı ağaçlarındaki en büyük sorunumuz çiçek ilacı. Çünkü kayısıları mevsimsel olarak mantari hastalıklardan kurtaramıyoruz. Mantari hastalıklar meyveye zarar verdikleri kadar ağaca da zarar veriyorlar. Ağaçlar da dal kuruması oluşuyor. Bir yıl çiçeklerin donmasıyla, meyvenin olmamasıyla kaybetmezsiniz ama eğer bir bahçeye bir yıl ilaçlarını eksik atarsanız o bahçeyi kökten kaybedersiniz. Çünkü dal kuruması başlayan bir bahçede artık ürün alamazsınız. Onun için çiçek ilaçları çok pahalı. Bir kayısı üreticisinin yılda en az 6 kez ağacına ilaç atması gerekiyor. Bu da çok büyük bir maliyet. Bazı üreticimiz bundan kaçıyor. Yani 2-3 sefer çiçek ilacı atmak yerine bir sefer atıyor. Bu maliyetlerden kaçmalarda üreticimizi çok büyük zararlara, dönüşü olmayan zararlara uğratıyor. Çünkü bir kayısı ağacı 20 yılda yetişiyor”

şeklinde konuştu.

“DÜNYADA DENGELER BOZULDU”

“Bu stratejik ürün dediğimiz kayısı, incir gibi, fındık gibi yani dünyaya ihracatı yapılan ülkemize döviz kazandıran bu tür ürünlerin mutlaka her yönüyle desteklenmesi lazım” diyen Kılıç,

“Gerçekten alan bazlı desteği yıllardır talep ediyoruz. Bu alan bazlı desteği talep ederken üreticimizin bu ürünü sürdürebilirliğini sağlaması amacıyla söylüyoruz. Bir kayısı bahçeniz var. Bir gecede don vurdu, yandı. Siz evinizi ne ile geçindireceksiniz? Biz Tarım ve Orman Bakanlığımızdan alan veya havza bazlı destek talep ediyoruz. Çünkü iklimler değişti. Dünyada dengeler bozuldu. Küresel ısınmadan dolayı her yıl her afete maruz kalabiliyoruz. Onun için yani insanlar kayısı bahçesini 20 yıl yetiştirip ondan sonra söküp atmasın. Amaç bu. Ama diğer tarım ürünlerinde yıllık bitkiler üretici için zarar görse de çok üreticiyi etkilemiyor ama 20 yıl emek verdiğim bir ağacın her yıl meyve kaybetmesi o ağacın sökülmesi, tarımda 20 yıl seni geri götürür. Bu amaçla çiftçinin ürettiği ürünlerin tamamının bir güvencesi olması gerektiği düşünüyoruz. Bu konuda da devletimizin gücü yeter. Ülkemiz, Dünya Sigortalar Birliği'ne üye olduğumuz için ekonomimize de bir zararı olmaz diye düşünüyoruz. Üreticimizin bu konudaki mağduriyetinin mutlaka giderilmesi lazım. Çünkü bu iklim değişikliklerine karşı üreticimizin dayanabilmesi mümkün değil”

açıklamasında bulundu.