Kung Fu Panda 4, 5 Nisan’da Türkiye’de

Kung Fu Panda 4, kung fu sevgisi ve iştahıyla bilinen Po’nun Çin’deki maceralarını konu ediyor. Yurtdışında vizyona girmiş olan animasyon, komedi, macera filminin 5 Nisan 2024’te Türkiye’de vizyona girmesi bekleniyor.

KUNG FU PANDA 4’Ü KİM SESLENDİRİYOR?

Kung Fu Panda 4 seslendirenleri arasında arasında Jack Black, Seth Rogen, Lucy Liu, Ke Huy Quan, Bryan Cranston, Awkwafina, Jackie Chan, Viola Davis, İan Mcshane, Dustin Hoffman, James Hong gibi ünlü ve sevilen isimler yer alıyor.

KUNG FU PANDA 4 HİKÂYESİ

Ejderha Savaşçı Po’yu, eşsiz cesareti ve çılgın dövüş sanatları yetenekleriyle kötü adamları alt ettiği ölüme meydan okuyan üç maceradan sonra, kader yeniden çağırır. Artık dinlenmesi için, daha açık söylemek gerekirse, Huzur Vadisi'nin Ruhani Lideri olması için görevlendirilir.

Bu da birkaç sorun ortaya çıkarır. Birincisi, Po’nun ruhani liderlik hakkında bildikleri taş devri diyeti hakkında bildikleri kadardır ve ikincisi, bu yeni ulu pozisyonunu üstlenmeden önce hızla yeni bir Ejderha Savaşçı bulup eğitmesi gerekiyordur.

Kaynak: Haber Merkezi