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Vali Ersin Yazıcı’dan Kütüphane Haftası mesajı

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Malatya Valisi Ersin Yazıcı 25-31 Mart Kütüphane Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yazıcı yayımladığı mesajda “Kütüphane Haftası’nı kutluyor, kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Ersin Yazıcı’dan Kütüphane Haftası mesajı mask
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Malatya Valisi Ersin Yazıcı 25-31 Mart Kütüphane Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Yazıcı yayımladığı mesajda “Kütüphane Haftası’nı kutluyor, kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Vali Ersin Yazıcı, “İnsanlık tarihi kadar önemli bir geçmişe sahip olan kütüphaneler, bir toplumun bilgi birikiminin, kültür ve medeniyetinin en önemli hazinesidir. Bireylerin araştırma, tanıma, öğrenme arayışlarında ilk başvurduğu kurumlar olan kütüphaneler, yaşam boyu öğrenme sürecinin de ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

“KÜTÜPHANELERİN OLMADIĞI BİR DÜNYA DÜŞÜNEMEYİZ”

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı:

“İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, bireysel ya da toplumsal olarak başarılı bir yer edinmek istiyorsak okumak, düşünmek, eleştirmek ve en önemlisi de üretmek zorundayız. Bu anlamda nasıl ki eğitimin, bilimin, sanatın olmadığı bir dünya düşünemiyorsak, kitapların ve kütüphanelerin de olmadığı bir dünya düşünemeyiz. Zira milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri yüksek, kendine güvenen, analitik düşünebilen genç nesillerin yetişmesi okumaya, anlamaya ve sentez yapmaya bağlıdır. Bizler bu anlayışla kütüphanelerimize yapılacak her türlü desteği, ülkemizin geleceğine yapılmış katkının bir parçası olarak değerlendirmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kütüphane Haftası’nı kutluyor, kütüphanecilere ve bu değerli kurumların işleyişine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.”
 

Kaynak: BÜLTEN

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25 Mar 2024 - 12:03 Malatya- Gündem

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