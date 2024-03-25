Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:
“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Merkez, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli) bölgelerine,
Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Sevindik, Durankaya, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Kayalısu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Fatih, Sarıgül, Dih bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı bölgesine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Aydınlar ilçesine bağlı İkizbağlar bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.