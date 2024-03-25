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Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek mask
Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek
Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek
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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Siirt’te işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

DEDAŞ Siirt’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Siirt’te:

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Merkez, Dolusalkım, Yazıcık, Çavuşlu, Nurs, Yedikapı, Daltepe, Kalkancık, Adıgüzel, Özpınar, Taşyaka, Zinihari, Yaylacı, Kapılı, Soğuksu, Sırçalı, Tatlıpayam, Dişlinar, Sevincik, Ördekli, Söbetaş, İnecik, Yatağan, Derinçay, Serinpınar(Pirinçli) bölgelerine,

Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Şirvan ilçesine bağlı Sevindik, Durankaya, Dilecik, Asmalıdere, Damlı, Taşlı, Yolbaşı, Belençay, Yalkaya, Sarıdana, Yağcılar, İncekaya, Pirinçli, Yok(Köşk), Yok (Kale), Yok(Orta), Ümranlı, Serinpınar(Yaylacı), Hilki, Mülki bölgelerine,

Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Çeltiksuyu, Savaş, Karabıyık, Yelkesen, Ekinyolu, Çimencik, Yokuşlu, Bağgöze, Bozkuş, Karadayılar, Ilıca, Kaşıkyayla, Sevindik, Duaf bölgelerine,

Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kurtalan ilçesine bağlı Kayalısu bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eruh ilçesine bağlı Fatih, Sarıgül, Dih bölgelerine,

Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Baykan ilçesine bağlı Atabağı bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Aydınlar ilçesine bağlı İkizbağlar bölgesine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Siirt’te Şirvan Merkez Kurtalan Eruh Baykan ve Aydınlar etkilenecek

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25 Mar 2024 - 12:01 Siirt- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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