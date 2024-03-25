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Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin ve Şırnak’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin ve Şırnak’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek mask
Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek
Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

“Yarın 09.00-17.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı İstasyon, Çiftlikköy, Göllü, Eskin, Çukuryurt, Tilkitepe, Çayırpınar, Ambar, Sultanköy, Özlüce, Yüce, Yukarıocak, Işıkyaka, Kışlak, Bilge, Erdalı, Aşağıocak, Aykut, Çankaya, Atlıca, İstasyon, Eskikale, Savurkapı, Kayacan, Karşıyaka, Ofis bölgelerine,

Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Sümer, Korucu, Suçatı, Alayunt, Kumdere, Bahçebaşı, Gürışık, Tavşanlı, Çatalan, Altıyol, Çatalçam, Batur, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Safa, Saray, Tepebaşı, Bahçebaşı, Korucu, Suçatı, Kumdere, Bahçebaşı, Yılmaz, Kuşluca, Gürgen, Altınoluk, Akyol, Çelikköy, Çavuşlu, Cevizli, Bağözü, Safa, Bahçebaşı bölgelerine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Derik ilçesine bağlı Demirli, Şahverdi, Dikmen, Subaşı, Pirinçli, Karataş, Alanlı, Kuyulu, Atlı, Denktaş, Köseveli, Kocatepe, İncesu, Beşbudak, Alanlı, Kuyulu, Denktaş, Ahmetli, Balova, Çataltepe, Hayırlı, Kocatepe, Adak, Doğancı, Çağıl, Alibey, Ilıca, Bayraklı, Konuk, Kutluca, Yazıcık, Beşbudak, Kovalı, Boyaklı, Çadırlı, Konak, Bağrıbütün, Büyükayrık bölgelerine,

Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Dikmen, Başak, Konuklu, Alakuş, Yumurcak, Ülker, Yoncalı, Çakır, Ülker, Bektaş, Kaynarca, Tıraşlı, Yamaç, Küplüce, Kayapınar, Kırkkuyu, Alakuş, Çıplak, Küçükboğaziye, Yarımca, Büyükboğaziye, Çayköy, Mezopotamya, Araköy, Yurtderi, Doğanlı bölgelerine,

Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Erikli, Yamanlar, Düğürk, Esenli, Hacıyusuf, Örencik, Kalaycık, Demet, İkikuyu, Akçapınar, Çimenli, Arakapı, Akça, Yalınkılıç, Aktulga, Gürmeşe, Uzunkaya, Damlalı, Beşdeğirmen, Mevlâna bölgelerine,

Yarın 09.00-16.30 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Gürgöze bölgesine,

Yarın 08.30-17.00 saatleri arasında Midyat (Estel) ilçesine bağlı İzbırak bölgesine,

Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı bölgesine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Odabaşı bölgesine,

Yarın 09.00-15.00 saatleri arasında Savur ilçesine bağlı Ovabaşı, Cumhuriyet, Şafak bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek

DEDAŞ Şırnak’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Şırnak’ta:

“Yarın 08.00-16.00 saatleri arasında Silopi ilçesine bağlı Kapılı, Özgen, Köprübaşı, Çardaklı, Cumhuriyet (Başverimli), Atatürk, Bahçelievler, Yamaç, Çiçekli, Sisli, Şehit Harun Boy bölgelerine,

Mardin’de 9 ve Şırnak’ta 3 ilçe etkilenecek

Yarın 10.00-18.00 saatleri arasında İdil ilçesine bağlı Aşağı, Yeni(Merkez), Turgut Özal, Öğündük, Turgut Özal, Ağaçlı, Çukurlu, Çalketehti, Bereketli, Kayı, Peçenek, Kuyulu, Tepeli, Kayalı, Kocadağ, Kurtuluş, Oyalı, Tepecik, Kırca, Yazman, Gültepe, Kozluca, Çığır, Bozburun, Toklu, Yeşilce, Özbek, Aksoy, Gırbaraz, Zirincan, Babet, Yeni Köy, Yukarı Aksoy, Telzip bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Cizre ilçesine bağlı Sur, Cudi, Kuştepe, Caferi Sadık, Dicle bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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25 Mar 2024 - 11:56 - Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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