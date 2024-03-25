Güneş patlamaları depremleri tetikler mi? Merak ediliyordu uzmanlar cevapladı

Türkiye Uzay Ajansı’na göre Güneş patlamaları, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji patlamasıdır ve uzmanlar bu patlamaların ve enerjilerin depreme neden olmayacağını birçok kez açıkladı.

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Türkiye Uzay Ajansı’ndan alınan bilgilere göre Güneş patlaması, güneş lekelerinin yakınında manyetik alan hatlarının dolaşması, kesilmesi veya yeniden düzenlenmesinden kaynaklanan ani bir enerji patlamasıdır. Güneş’in yüzeyi hareketli bir alandır. Elektrik yüklü gaz, güçlü bir manyetik alan oluşturur. Güneşteki gazlar sürekli hareket eder ve bu da manyetik alanları dolaştırır, uzatır ve büker. Bazen Güneş’in yüzeyi çok aktiftir. Diğer zamanlar ise biraz daha sakin geçer.

DEPREMLERİ TETİKLER Mİ?

Jeolog Dr. Ramazan Demirtaş Güneş tutulmalarının ve Ay tutulmalarının depremlerle ilgisinin olmadığını açıklayarak merak edilen sorulara cevap verdi. Merak edilen sorulara kesin ve kısa cevaplar veren Demirtaş şu ifadelere yer verdi:

“Soru: Ay tutulması depremleri tetikler mi?

Yanıt: Hayır.

Soru: Güneşte patlama depremleri tetikler mi?

Yanıt: Hayır.

Soru: Güneşte patlama ve Ay tutulması beklenen Marmara depremini tetikler mi?

Yanıt: Hayır.”

“GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ İLE DEPREMLERİN HERHANGİ BİR İLGİSİ YOKTUR”

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu BUSABAH Medya ile yaptığı bir röportajda da bu olayı açıklamış,

“Gökyüzüne baktığımızda yağan yağışlarla, güneşten gelen enerji ile depremlerin herhangi bir ilgisi yoktur” demişti. Aluçlu, “Bizim asıl odaklanmamız gereken yer, yer kabuğunun üzerinde hareket ettiği magmadır. Bu hareket dünyanın var olmasını sağlıyor. Alttaki olayları incelemeden gökyüzüne bakmak çok doğru değil. Önce bizim altımızda kaynayan, 5 bin derecelere ulaştığı tahmin edilen magmaya bakmamız gerekiyor. Yani altımızda gerçekleşen olaylar bizi ilgilendiriyor. Suyun üzerinde hareket eden bir tahta parçası gibi yer kabuğu magmanın üzerinde hareket ediyor ve depremleri oluşturuyor. Dünya bu enerjisini boşaltmazsa, bu devasa enerjiden dolayı patlamalar olur. Bazen enerjisini gazlar ile dışarı atarak, bazen de kıtaları birbirine çarptırarak atıyor. Depremler olmazsa bizim dünyamız olmaz”

ifadelerine yer verdi.