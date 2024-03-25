Adıyaman’da deprem hissedildi

Bugün saat 11.09’da Adıyaman Sincik’te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD yaşanan sarsıntının saat 11.09’da Adıyaman Sincik’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ve 3.3 büyüklüğünde olduğunu bildirirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi oluşan depremin 3.2 büyüklüğünde, yerin 5.7 kilometre derinliğinde Adıyaman Sincik’in Aksu bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından verilen bilgilere göre Adıyaman Sincik’te yerin 7.0 kilometre derinliğinde ve 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.