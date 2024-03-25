Adıyaman’da deprem hissedildi

Bugün saat 11.09’da Adıyaman Sincik’te 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD yaşanan sarsıntının saat 11.09’da Adıyaman Sincik’te, yerin 7.0 kilometre derinliğinde ve 3.3 büyüklüğünde olduğunu bildirirken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi oluşan depremin 3.2 büyüklüğünde, yerin 5.7 kilometre derinliğinde Adıyaman Sincik’in Aksu bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.
AFAD tarafından verilen bilgilere göre Adıyaman Sincik’te yerin 7.0 kilometre derinliğinde ve 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.