Son Dakika! Emeklilerin Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan net tarih verdi

2024 yılı Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih açıklandı. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.
Bakan Işıkhan, Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağının müjdesini verdi.
Buna göre:
4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlar 2 Nisan’da,
4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 19, 20, 21, 22 olanlar 3 Nisan’da,
4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar 4 Nisan’da,
4(B) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı 5 Nisan’da,
4(C) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5’i arasında aylık alanların ödeme günü 1 ve 2 olanlar 2 Nisan’da,
4(C) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5’i arasında aylık alanların ödeme günü 3, 4, ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3 ila 5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri yatırılacağı açıklandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.