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Son Dakika! Emeklilerin Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan net tarih verdi

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Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı haberindeydi. İlk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. İşte ayrıntılar:

Son Dakika! Emeklilerin Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan net tarih verdi mask
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2024 yılı Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih açıklandı. Açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Işıkhan, Emeklilerin bayram ikramiyelerinin 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağının müjdesini verdi.

Son Dakika! Emeklilerin Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan net tarih verdi

Buna göre:

4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlar 2 Nisan’da,
4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 19, 20, 21, 22 olanlar 3 Nisan’da,
4(A) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 23, 24, 25, 26 olanlar 4 Nisan’da,
4(B) (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların tamamı 5 Nisan’da,
4(C) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5’i arasında aylık alanların ödeme günü 1 ve 2 olanlar 2 Nisan’da,
4(C) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5’i arasında aylık alanların ödeme günü 3, 4, ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3 ila 5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyeleri yatırılacağı açıklandı.
 
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25 Mar 2024 - 11:24 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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