2024 YKS 2. geç başvuruları ne zaman alınacak?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru işlemleri 25 Mart 2024 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 28 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da (ÖSYM başvuru merkezlerinden başvurular mesai saati bitiminde) sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "Ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla 28 Mart 2024 tarihi saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YKS Kılavuzu’nda yer almakta. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı