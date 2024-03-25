Bingöl’ün Genç Yedisu Solhan ilçeleri etkilenecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Bingöl’de işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Bingöl’ün bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Bingöl’de:
“Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Dilektaşı Köyü Merkez Mevkii, Şehitköy Köyü Direkli Mezra, Dilektaşı Köyü Bindallı Mezra, Dilektaşı Köyü Güngörmez Mezra, Koçsırtı Köyü Özyurt, Koçsırtı Köyü Merkez Mevkii, Koçsırtı Köyü Otluca Mevkii, Doğanevler Köyü, Yenisu Köyü, Binekli Köyü, Merkez Mevkii, Elmagünü Köyü Aydıncık Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Genç ilçesine bağlı Elmagünü Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Merkez Mevkii, Pınaraltı Köyü Merkez Mevkii, Sarmakaya Köyü Boylu Mezra, Sarmakaya Köyü Oruçlu Mezra, Elmagünü Köyü Işıklı Mezra, Dilektaşı Köyü Yeşilyurt Mezra, Koçsırtı Köyü Gözlüce Mevkii bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Yedisu ilçesine bağlı Şenköy Köyü Merkez Mevkii, Merkez Mahallesi, Kabaoluk Mahallesi, Güzgülü Köyü, Eskibalta Köyü, Karapolat Köyü bölgelerine,
Yarın 11.21-12.21 saatleri arasında Solhan ilçesine bağlı Dolutekne Köyü, Altınevler Köyü, Çamlıca Köyü, Doğankaya Köyü bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.