Elazığ’da Baskil Kovancılar Merkez ve Maden etkilenecek

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından Elazığ’da işletme, yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
FEDAŞ Elazığ’ın bazı ilçe, mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Elazığ’da:
“Yarın 07.30-12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doğu Kent Mahallesi, Ulu Kent Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi, Doğu Kent Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.00-14.00 saatleri arasında Baskil ilçesine bağlı Tatlıpayam Köyü, Tatlıpayam Köyü Kiziruşağı Mezra bölgelerine,
Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Taşören Köyü bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Esen Tepe Mahallesi, Harput Mahallesi, Safran Mahallesi, Gümüşbağlar Köyü Düzler-Gülmez, Yarımca Köyü Esen Tepe Mevkii, Yıldız Bağları Mahallesi, Tohumlu Köyü Tohumlu, Tohumlu Köyü Şoş Mezra, Ürünveren Köyü Ürünveren, Ballıca Köyü Ballıca, Tadım Köyü Tadım, Sarıyakup Köyü Sarıyakup, Yalnız Köyü Yalnız, Zafer Mahallesi, Sarıyakup Köyü Kumlukbağları Mezra, Hürriyet Mahallesi, Kuyulu Köyü Kuyulu, Yalnız Köyü Venk Mezra, Sarılı Köyü Sarılı, Tohumlu Köyü Karaman Mezra bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Kovancılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-15.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Doğu Kent Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi, Güneyçayırı Köyü Güneyçayırı, Ulu Kent Mahallesi, Kırklar Mahallesi, Salı Baba Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Yıldız Bağları Mahallesi, Harput Mahallesi, Rızaiye Mahallesi, İcadiye Mahallesi, Obuz Köyü Obuz, Ala Yaprak Mahallesi, Mustafa Paşa Mahallesi, Sugözü Mahallesi, Göllü Bağ Mahallesi bölgelerine,
Yarın 09.30-16.00 saatleri arasında Maden ilçesine bağlı Camii Kebir Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.