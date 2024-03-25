Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:
“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 10.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Beşen, Budaklı, Baydemirli, Karamanlı mahallelerine,
Bugün 15.30 ila 15.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Beşen, Budaklı, Baydemirli, Karamanlı mahallelerine,
Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesine,
Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kaledibi, Çakıroğlu Mahalleleri ile Eşekci, Yoğunoluk, Elmacık Yaylaları bölgelerine” elektrikenerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Gaziantep’te:
“Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Yeniyazı Mahallesi’ne,
Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Fıstıklıgaffar, Beğendik, Çiltoprak, Kuzuyatağı mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Şehitkâmil ilçesine bağlı Hasan Celal Güzel, Asım Cenani mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.