- Gündem

Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş ve Gaziantep’te işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek mask
Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek
Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 10.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Beşen, Budaklı, Baydemirli, Karamanlı mahallelerine,

Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek

Bugün 15.30 ila 15.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Beşen, Budaklı, Baydemirli, Karamanlı mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesine,

Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kaledibi, Çakıroğlu Mahalleleri ile Eşekci, Yoğunoluk, Elmacık Yaylaları bölgelerine” elektrikenerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek

Toroslar EDAŞ Gaziantep’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre Gaziantep’te:

“Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Nizip ilçesine bağlı Yeniyazı Mahallesi’ne,

Bugün 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Yavuzeli ilçesine bağlı Fıstıklıgaffar, Beğendik, Çiltoprak, Kuzuyatağı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Şehitkâmil ilçesine bağlı Hasan Celal Güzel, Asım Cenani mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Dikkat! Antep’te 3 Maraş’ta 1 ilçe etkilenecek
 

# Elektrik kesintisi, kahramanmaraş elektrik kesintisi, Gaziantep elektrik kesintisi, son dakika, son dakika elektrik kesintisi

25 Mar 2024 - 10:37 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL