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Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek mask
Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek
Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

“Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Bozyer, Boncuklu, Üçkardeş, Usluca, Selmanköy, Yeniköy, Kayan, Sökündüzü, Bagür, Bozyer, Karpuzlu, Yayvantepe bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Ağıllı, Kocahüyük, Kartaltepe, Hacıosman, Sarılar, Kervanpınar, Başaklı, Yuvacık, Aralık, Kooperatif, Kağıtlı bölgelerine,

Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Örenkuyu bölgesine,

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Eski, Yeni, Yeşil, Gazi, Taşhelvası bölgelerine,

Yarın 16.00-20.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Yeşilsırt bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Balaban bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Gürbüz, Yukarıturalı bölgelerine,

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Elhuvan, Topalan, İşkar, Cami, İncekavak, Hürriyet, Uzunargıt, Gedikalan, Sarıçanak, Varınca bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Gömmetaş, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören bölgelerine,

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Beneklitaş, Karaçevre, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Sarıyatak bölgelerine,

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Çakmaklı bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Turgut Özal, Yeşilköy, Özbek, Bağcılar, Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Tepecik, Yaylak, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Ağaçkorur, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank bölgelerine,

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Tuzla, Üçdamlar, Şenlik bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Kıraçtepe bölgelerine,

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Bağıvar, Çarıklı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Diyarbakır’da Ergani Çermik Dicle Kayapınar Kulp Lice ve Sur etkilenecek
 

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25 Mar 2024 - 10:33 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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